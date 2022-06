„Nu este pericolul să fie atacată România sau vreo țară NATO în acest punct al conflictului dintre Ucraina și Rusia. Au căzut pe teritoriul Ucrainei, deci nu pe teritoriul nostru. Aproape de teritoriul nostru, dar nu pe teritoriul nostru. (…)”, a afirmat ministrul apărării, într-o emisiune la postul Digi 24.

„Există o îngrijorare pentru noi pentru că se află un conflict la o distanță de 50-60 de kilometri de granițele României, pentru că Insula Șerpilor este ocupată de dispozitive care nu numai că se ocupă de supravegherea radar, ci, din când în când, simțim din acea zonă un bruiaj care ajunge până și pe teritoriul nostru, dar, dincolo de aceste tipuri de amenințări – vorbim din punct de vedere strategic – nu există o amenințare directă în legătură cu populația din acele zone”, a continuat Vasile Dîncu.

„Am fost întrebat astăzi, la un post de televiziune, despre faptul că oamenii merg în acest moment în concediu pe litoralul Mării Negre și dacă există vreun pericol din acest punct de vedere. Putem să spunem că nu există un pericol, oamenii pot să meargă liniștiți. În ceea ce privește securitatea referitoare la mine, este un program de supraveghere, lucrăm acum la un program internațional de posibilă deminare a unor zone din litoralul ucrainean”, a precizat oficialul guvernamental.

„Cu privire la siguranța populației și cu privire la siguranța teritoriului nostru, suntem pregătiți, supraveghem această zonă, există planuri și nu există nicio intenție în acest moment, după informațiile noastre, pentru a fi atacată vreo parte din teritoriul României”, a subliniat Vasile Dîncu.

Afirmațiile ministrului apărării vin după ce armata ucraineană a confirmat marţi că a lansat mai multe lovituri aeriene asupra Insulei Şerpilor.

Potrivit Comandamentului Operaţional Sud al armatei ucrainene, au fost efectuate „lovituri ţintite cu folosirea de forţe diverse” asupra insulei din Marea Neagră ocupate de Rusia din primele zile ale invaziei acesteia în Ucraina.

Operaţiunea militară încă este în desfăşurare şi se impune o „tăcere informaţională” până la finalizarea ei, a adăugat comandamentul ucrainean, potrivit postului american de televiziune CNN, citat de Agerpres.

Anterior în cursul zilei de marți, purtătorul de cuvânt al Ministerului rus al Apărării, generalul Igor Konaşenkov, declarase că „luni, 20 iunie, la ora 5 dimineaţa, regimul de la Kiev a întreprins o nouă tentativă nebunească de a cuceri Insula Şerpilor”.

#RussianArmy announced a new attempt by #Ukrainian troops to attack the island of Serpents.



It was undertaken on June 20 and failed.



The Russian Pantsir and Tor systems destroyed 13 UAVs of the Armed Forces of #Ukraine, four Tochka-U missiles and 21 Uragan MLRS shells. pic.twitter.com/DsgMoAsFBZ