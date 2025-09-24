Bărbatul a suferit o reacție autoimună gravă la 13 ani

Brent Chapman, în vârstă de 34 de ani, a suferit o reacție autoimună gravă și rară la vârsta de 13 ani, după ce a luat o doză normală de ibuprofen.

Această afecțiune, cunoscută sub numele de sindromul Stevens-Johnson, a provocat leziuni severe asemănătoare arsurilor pe tot corpul său, inclusiv pe suprafața ochilor. În urma acestui incident, Chapman și-a pierdut complet vederea la ochiul stâng și parțial la cel drept.

În următoarele două decenii, el a fost supus la peste 50 de intervenții chirurgicale, inclusiv 10 încercări de implanturi corneene la ochiul drept, dar majoritatea au eșuat.

Procedura dinte-în-ochi

Medicii au propus o procedură chirurgicală numită osteo-odonto-keratoproteză, sau chirurgia dinte-în-ochi, pentru a-i restabili vederea la ochiul drept. Această tehnică există din anii 1960, dar nu fusese niciodată efectuată în Canada înainte de cazul lui Chapman.

Procedura implică extragerea unuia dintre dinții pacientului și implantarea acestuia în orbită, unde servește ca platformă pentru o lentilă transparentă din plastic. Lentila înlocuiește corneea afectată și permite luminii să pătrundă în ochi.

Recomandări Curtea Constituțională a amânat verdictul la pensiile magistraților. Ilie Bolojan amenințase cu demisia dacă legea pică la CCR

Conform unui studiu din 2022 citat de Live Science, 94% dintre pacienții care au suferit această intervenție au prezentat o retenție pe termen lung a vederii.

Etapele intervenției

Dr. Greg Moloney, profesor asociat clinic de oftalmologie la Universitatea din Columbia Britanică, a efectuat prima etapă a operației lui Chapman în februarie 2025. Moloney a extras unul dintre caninii lui Chapman, împreună cu un strat subțire de os înconjurător.

Dintele a fost apoi șlefuit și găurit pentru a fi echipat cu un cilindru de plastic care să țină lentila. Ulterior, dintele sculptat a fost implantat în obrazul lui Chapman pentru câteva luni, permițând țesutului moale să crească în jurul său. În iunie, dintele a fost extras și implantat chirurgical în ochiul drept al lui Chapman. Aproape imediat după operație, Chapman a putut percepe mișcarea.

Rezultate promițătoare

Vederea lui Chapman s-a îmbunătățit treptat în luna următoare, deși a existat o oarecare distorsiune vizuală. În august, a avut o altă intervenție pentru a corecta poziționarea lentilei.

La sfârșitul lunii august, testele cu ochelari corectori au arătat că Chapman avea o acuitate vizuală de 20/30, ceea ce înseamnă că obiectele vizibile la 9 metri pentru o persoană cu vedere perfectă erau clare pentru Chapman la 6 metri.

Chirurgia dinte-în-ochi este considerată o ultimă soluție pentru orbirea cauzată de leziuni corneene. Operația complexă durează peste 12 ore, fără a lua în calcul perioada în care țesutul crește în jurul dintelui implantat în obraz.

De asemenea, o femeie din Canada și-a recăpătat vederea după un deceniu de orbire, grație intervenției chirurgicale neobișnuite care implică implantarea unui dinte în ochi.

