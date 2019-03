Vedetele au strălucit pe covorul roșu, alături de echipa comediei „Faci sau Taci”

Printre numele sonore care au pășit pe covorul roşu se numără legendele gimnasticii: Mariana Bitang, Octavian Bellu, Larisa Iordache şi Monica Roşu, fostul fotbalist Giani Kiriţă, precum şi artişti reprezentativi pentru industria muzicală românească: Marius Moga, Nicole Cherry, Speak, Virgil Ianţu, Feli si Mircea Baniciu.

Un film independent semnat de casa de producţie Next Spot, comedia ,,Faci sau Taci” a fost realizată cu sprijinul Vertical Entertainment şi The Story Lab, divizia de conţinut a agenţiei internaţionale Dentsu Aegis Network. Povestea comediei ,,Faci sau taci” aduce în prim plan câţiva funcţionari români care primesc vizita oficialilor din Spania şi trebuie să pună la cale o misiune specială, iar spaniola lor constă în Hola, mamacita, Shakira, Pique, lucrurile se complică. Pornim în misiune, dar care-i aia? Recunoaşte, lucrurile devin amuzante. Noroc că există şi oameni competenţi. Misiunea e pe cale să înceapă. O echipă de 6 fete de la forţele speciale, miniştri, comisari, un şofer nedumerit, un infractor cu identitate ascunsă, un funcţionar plin de pofte carnale, cu toţii se pun în mişcare. Se instalează tabăra de operaţiuni şi se aplică planul: fetele, care mânuiesc armele la fel de bine cum mânuiesc rujul, trebuie să intre adânc sub acoperire într-un semi-bordel, o casă conspirativă de tranzit unde sunt ţinute ostaticele în drumul spre Rusia sau Serbia. Şi aici, e mai mult decât umor, mai aducem şi suspans, bătăi, intervenţii în forţă, secrete de alcov, idile, twist-uri şi multă acţiune.

Citește și

OPINIE/ Jocul de-a democrația. PAH, despre presiunea pe care o face USR pentru organizarea unui referendum în ziua alegerilor europarlamentare

Citește mai multe despre premiera film pe Libertatea.