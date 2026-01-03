„Vom învinge!”

Ministrul Apărării din Venezuela, Vladimir Padrino López, a declarat într-o scurtă conferință că în dimineața zilei de 3 ianuarie poporul venezuelean „a făcut obiectul celei mai criminale agresiuni militare a Guvernului SUA”.

„Oameni eroi ai Venezuelei! Soldații Patriei! Fii și fiice ale Bolivarului! Forța Armată Națională Bolivariană informează întreaga lume, că în această dimineață poporul venezuelean a făcut obiectul celei mai criminale agresiuni militare a guvernului Statelor Unite. Onoarea, datoria și istoria ne cheamă. Lăsați strigătul Patriei libere să răsune în fiecare colț! Victoria este a noastră, pentru că rațiunea și demnitatea ne însoțesc! Vom învinge!”, a spus el.



SUA au pus „presiune maximă”

Regimul lui Nicolás Maduro este cunoscut pentru retorica sa anti-americană vehementă și pentru tendința de a atribui problemele interne (criza economică, lipsa de alimente și medicamente, exodul populației) unei „agresiuni imperialiste” externe, în special din partea SUA.

Această retorică servește adesea la consolidarea sprijinului intern, pentru a distrage atenția de la eșecurile guvernamentale și a justifica represiunea împotriva opoziției.

Administrația Trump a adoptat o politică de „presiune maximă” asupra Venezuelei, caracterizată prin sancțiuni economice severe, sprijin diplomatic pentru opoziție (în special pentru Juan Guaidó) și retorică dură, dar a evitat în mod constant intervenția militară directă.

Mai multe explozii puternice și zgomote asemănătoare cu cele produse de avioanele care survolează zona au fost auzite sâmbătă la Caracas, potrivit jurnaliștilor CNN și AFP prezenți în capitala Venezuelei. Zgomotele exploziilor continuau să se audă în jurul orei 06:15 GMT. Oficiali americani susțin că președintele Trump a ordonat lovituri aeriene asupra unor obiective din Venezuela, inclusiv asupra unor instalații militare.

Capitala Caracas, dar şi alte trei state au fost atacate

Guvernul Venezuelei a confirmat într-o declarație că a fost atacată capitala Caracas, dar şi alte trei state: Miranda, La Guaira şi Aragua.

„Singurul obiectiv al acestui atac este de a prelua controlul asupra resurselor strategice ale Venezuelei, în special asupra petrolului şi mineralelor sale”, se arată în declaraţie, care solicită comunităţii internaţionale să denunţe ceea ce numeşte o încălcare flagrantă a dreptului internaţional, care pune în pericol milioane de vieţi.

„Oameni, ieşiţi în stradă!”, îndeamnă declaraţia. „Guvernul bolivarian face apel la toate forţele sociale şi politice din ţară să activeze planurile de mobilizare şi să respingă acest atac imperialist”, transmit autorităţile.

Declaraţia anunţă că preşedintele Nicolás Maduro a „ordonat punerea în aplicare a tuturor planurilor de apărare naţională” şi a proclamat „stare de tulburare externă”.

Președintele american Donald Trump a anunțat, sâmbătă, pe rețeaua sa Truth Social că Statele Unite au efectuat „o lovitură de amploare împotriva Venezuelei” și că liderul țării, Nicolas Maduro, împreună cu soția sa, ar fi fost capturați și scoși din țară.

