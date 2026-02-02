Primul medic, radiat din Ordinul Stomatologilor pentru neplata cotizațiilor timp de 12 ani, a primit o condamnare de 1 an și 5 luni de închisoare pentru vătămare corporală, înșelăciune și exercitarea ilegală a profesiei, relatează publicația italiană Il Fatto Quotidiano.

Al doilea stomatolog, condamnat la 3 luni de închisoare, a fost găsit vinovat doar pentru vătămare corporală. Cei doi sunt obligați să plătească femeii o sumă provizorie de 14.300 de euro, urmând ca despăgubirile finale să fie stabilite într-un proces civil.

„Aveam nevoie de o intervenție la punțile laterale și am căutat pe internet un cabinet stomatologic care să nu fie prea scump. Am sunat, iar doctorul M.B. mi-a confirmat că foloseau o nouă tehnică americană și că procedura era rapidă, totul se putea face într-o zi”, a declarat femeia în instanță.

Cu toate acestea, medicul nu i-a efectuat nicio radiografie dentară în timpul consultației.

Operația, efectuată în 2017, a fost un coșmar.

„Mi-au fost scoși unsprezece dinți în patru ore. Seara, la hotel, mă simțeam foarte rău și sufeream”, a povestit victima.

Trei zile mai târziu, a primit protezele, dar acestea nu erau cele promise.

„Mi-au pus proteze care nu erau cele care mi-au fost prezentate în fotografii”.

Conform procurorului Gianfranco Colace, care a reconstruit cazul, stomatologii au folosit proteze radiotransparente, mai ieftine, dar temporare, incapabile să asigure o ocluzie corespunzătoare. Tribunalul a confirmat această versiune.

Consecințele asupra pacientei au fost devastatoare.

„Nu mai puteam să mănânc și să vorbesc. Aveam o relație, dar am pus capăt pentru că îmi era rușine”.

Situația s-a îmbunătățit doar parțial după intervenția unui tehnician dentar.

„Mi-a făcut o lucrare provizorie, m-am simțit mai bine, dar încă trebuie să fiu atentă. Iar acum merg regulat la un neuropsihiatru”.

La aflarea sentinței, femeia nu și-a putut stăpâni lacrimile.

„Viața mea rămâne un infern, dar, în sfârșit, simt că am primit dreptate”.

Lionel Guedj, în vârstă de 43 de ani, denumit și „stomatologul groazei” din Marseille, Franța, a scos dinții sănătoși de la 374 de pacienți și le-a dat, apoi, proteze scumpe. Acesta a primit în 2023 o pedeapsă de 8 ani de închisoare pentru vătămare corporală intenționată și mutilare.







