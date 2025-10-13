„Este regretabil”

„Am fost informați de ambasada Venezuelei că își închide porțile, fără a se oferi vreun motiv”, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe, Cecilie Roang, într-un e-mail trimis AFP.

„Este regretabil. În ciuda diferențelor noastre pe mai multe teme, Norvegia dorește să mențină dialogul deschis cu Venezuela și va continua să lucreze în această direcție”, a spus ea.

Potrivit cotidianului Verdens Gang, care a dezvăluit informația, serviciile ambasadei nu mai răspundeau la telefon luni după-amiază. Numerele sale fuseseră deconectate, a observat AFP seara.

Premiul Nobel, mărul discordiei

Vestea vine la trei zile după ce Machado a primit Premiul Nobel pentru pace la Oslo. Ea și-a asumat misiunea de a răsturna regimul chavist din Venezuela. Machado a fost împiedicată să candideze la alegerile prezidențiale din 2024, în care actualul președinte Nicolás Maduro a fost declarat câștigător, în ciuda protestelor opoziției.

Machado a fost onorată „pentru munca sa neobosită în promovarea drepturilor democratice pentru poporul venezuelean și pentru lupta sa pentru realizarea unei tranziții juste și pașnice de la dictatură la democrație”, a declarat Jørgen Watne Frydnes, președintele comitetului norvegian Nobel din Oslo.

Vrăjitoare demonică

Duminică, Maduro, fără a menționa premiul lui Machado, s-a referit la laureata în vârstă de 58 de ani ca la o „vrăjitoare demonică”, un termen folosit adesea de guvern.

„Vrem pace și vom avea pace, dar pace cu libertate, cu suveranitate”, a declarat Maduro la un eveniment care comemora descoperirea Americii, sărbătorită în Venezuela ca Ziua Rezistenței Indigene.

Machado susține manevrele militare ale SUA în apele din apropierea Venezuelei. Ea a dedicat premiul Nobel „poporului suferind din Venezuela” și lui Trump, care a fost, de asemenea, nominalizat pentru acest premiu.

Sâmbătă, în cadrul unei apariții la Fox News, Machado l-a lăudat pe Trump. El „merită” premiul, a spus ea, „pentru că nu numai că a fost implicat în rezolvarea a opt războaie în doar câteva luni, dar acțiunile sale au fost decisive în aducerea Venezuelei la pragul libertății”.

Machado a fost inclusă în 2018 în lista BBC 100 Women, iar în 2025, revista Time a numit-o una dintre cele mai influente 100 de persoane din lume.

„A dovedit că pune politica înaintea păcii”

Președintele american Donald Trump a discutat vineri cu Maria Corina Machado, laureata Premiului Nobel pentru Pace, după ce administrația sa a criticat decizia Comitetului Nobel norvegian de a-i acorda această distincție.

Maria Corina Machado, opozantă a regimului din Venezuela, a fost nominalizată pentru prestigiosul premiu inclusiv de Marco Rubio, actualul secretar de stat al SUA, potrivit CNN.

Comitetul Nobel a anunțat vineri, 10 octombrie, că Premiul Nobel pentru Pace din 2025 îi va fi acordat Mariei Corina Machado pentru eforturile sale de promovare a drepturilor democratice în Venezuela.

După anunțarea Premiului Nobel, Casa Albă a emis o reacție critică. Steven Cheung, directorul de comunicare al administrației americane, a declarat pe rețelele sociale: „Comitetul Nobel a dovedit că pune politica înaintea păcii”.







