32 de morți după lovitura rusească

În noaptea de 30 spre 31 iulie, o rachetă rusească a lovit un bloc cu nouă etaje din cartierul Sviatoșinski. Atacul a provocat 32 de morți și a distrus viețile multor familii. Printre cei afectați se numără și cei din familia Osințev, care locuia la ultimul etaj.

Veronika Osintseva a supraviețuit în mod miraculos, după ce a fost aruncată din apartament de suflul exploziei. Părinții ei, Andri (60 de ani) și Natalia (49 de ani), nu au avut aceeași șansă și au decedat în urma atacului.

Veronika a povestit momentele terifiante: „Am auzit un sunet. Și apoi, o secundă mai târziu, m-am trezit pe dărâmături”.

Patul a amortizat căderea de la 30 de metri înălțime

Patul în care se afla a amortizat impactul căderii de la aproape 30 de metri înălțime. Tânăra s-a ales doar cu o fractură la picior.

Pur și simplu am zburat de la etajul 9, am fost aruncată de unda de șoc cu tot cu pat.

La spital, Veronika a aflat vestea tragică despre decesul părinților ei.

„Vreau ca oamenii să iubească, să creeze, să se bucure de viață – în siguranță!”

În timp ce se recuperează, Veronika se agață de jucăriile ei de pluș, încercând să facă față durerii: „Nu înțeleg cum pot oamenii să poarte războaie. Vreau ca Ucraina să trăiască. Ca oamenii să iubească, să creeze, să se bucure de viață – în siguranță!”, a spus ea.

La înmormântarea părinților, Veronika a încercat să le cânte o ultimă dată, așa cum obișnuia să facă. Cu vocea tremurândă și lacrimi șiroind pe față, ea privea fotografiile celor dragi.

„Nici nu știu de ce mai sunt aici, pe această lume…”, a mărturisit ea, exprimând confuzia și durerea pe care le simte.



