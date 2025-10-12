Cartea descrie o viață dublă, construită pe minciuni și manipulare

Crescut în spiritul valorilor familiei tradiționale, Vladimir Putin s-a căsătorit cu Liudmila, fostă însoțitoare de bord la Aeroflot, cu care are două fiice.

Cei doi au divorțat în 2014, pe fondul unor presupuse aventuri extraconjugale, potrivit cărții „Țarul însuși. Cum ne-a înșelat pe toți Vladimir Putin”, scrisă de jurnaliștii ruși de opoziție Roman Badanin și Mihail Rubin. Volumul descrie o viață dublă, construită pe minciuni și manipulare.

Conform autorilor, înainte de a deveni președinte, Putin ar fi început o relație cu Svetlana Krivonogikh, o fostă femeie de serviciu în vârstă de 20 de ani.

În 2003, aceasta ar fi născut o fiică, Elizaveta, pe care liderul rus nu a recunoscut-o niciodată oficial. Cartea afirmă că această relație a condus la îmbogățirea spectaculoasă a Svetlanei: ea a achiziționat o stațiune de schi de lux lângă Sankt Petersburg și o participație profitabilă într-o bancă.

Aventura ar fi fost observată de Marina, soția unui aliat apropiat al lui Putin din Kremlin.

Studentă de 17 ani, invitată de două ori pe lună la reședința lui Putin

Autorii mai menționează și cazul Alisei Kharcheva, o studentă de 17 ani care a apărut într-un calendar erotic dedicat lui Putin, în 2010. Ea ar fi fost invitată de două ori pe lună, timp de un an, la reședința președintelui.

Cum a ajuns Zelea Codreanu simbol al ultranaționalismului în Europa. Istoric: „A condus o mișcare care a semănat teroare în România interbelică”
Recomandări
Cum a ajuns Zelea Codreanu simbol al ultranaționalismului în Europa. Istoric: „A condus o mișcare care a semănat teroare în România interbelică”

La scurt timp după aceste vizite, Kharcheva ar fi primit un apartament de lux în Moscova și un loc la Institutul de Stat pentru Relații Internaționale, beneficii obținute într-un interval de un an de la prima lor întâlnire.

Cartea reia și acuzațiile privind relația lui Vladimir Putin cu Alina Kabaeva, fosta gimnastă olimpică, despre care se crede că a început în 2006, cu șapte ani înainte de divorțul de Liudmila.

Putin, acum în vârstă de 72 de ani, nu a confirmat niciodată relația și nici existența celor doi fii care i-ar fi rezultat din această legătură.

Băieții din relația cu Kabaeva poartă un alt nume de familie

Potrivit jurnalistei franceze Céline Nony, autoarea volumului „Alina: Dragostea secretă a lui Putin”, sursele sale – inclusiv o rudă – confirmă că cei doi copii există și poartă numele de familie „Spiridonov”, ales pentru a le ascunde identitatea.

Băieții, Ivan (10 ani) și Vladimir jr (6 ani), ar fi pasionați de gimnastică și frecventează o academie de elită, fiind antrenați de fostul campion olimpic Alexei Nemov.

Un fragment din carte menționează: „Datele despre gimnastă și copiii ei au fost șterse din bazele de date de stat, băieților li s-a atribuit un nume fals – Spiridonov -, iar zona reședinței familiale de la Valdai este strict păzită”.

Inspirat după numele bunicului, fost bucătar al lui Lenin și Stalin

Spiridonov ar fi inspirat de numele bunicului patern al lui Putin, Spiridon Putin, fost bucătar personal al lui Vladimir Lenin și ulterior al lui Iosif Stalin, la Kremlin.

Coautorul Roman Badanin a explicat decizia de a publica numele și imaginile copiilor președintelui: „Dacă ar fi fost un simplu cetățean, nu am fi făcut-o. Dar, fiind liderul țării, viața sa trebuie să fie transparentă. A acceptat acest lucru din momentul în care a preluat puterea, în 1999”.

Mihail Rubin, celălalt coautor, a adăugat: „Face parte din datoria unui politician să fie public și să își prezinte familia. De ce să fie copiii un secret? Ce ar fi rușinos la ei?”.

Și cele trei fiice recunoscute de Putin folosesc nume false

Cartea notează, de asemenea, că și cele trei fiice recunoscute ale lui Putin folosesc nume false pentru a-și proteja identitatea: Maria (40 de ani) apare ca Voronțova, Katerina (38 de ani) ca Tikhonova, iar Luiza (22 de ani) – născută din relația cu Krivonogikh – este cunoscută ca Rosova sau Elizaveta Krivonogikh.

Ea ar deține și un pașaport pe numele „Rudnova”, un pseudonim derivat din numele unei prietene apropiate a lui Putin, decedată.

Dosarul atentatului cu bombă de la Arad. Un complice al Laurei Dronca a avut în celulă doi colaboratori ai procurorilor: „I-au promis că va lua o pedeapsă mai mică”
Recomandări
Dosarul atentatului cu bombă de la Arad. Un complice al Laurei Dronca a avut în celulă doi colaboratori ai procurorilor: „I-au promis că va lua o pedeapsă mai mică”

Volumul „Țarul însuși. Cum ne-a înșelat pe toți Vladimir Putin” conturează astfel portretul unui lider care și-a construit cu grijă o imagine publică conservatoare, în timp ce în spatele ușilor închise ar fi dus o viață marcată de secrete, relații ascunse și identități fabricate.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Cum i-a fost cu adevărat Valentinei Pelinel în SUA, departe de țară și de familie: „Nu înțeleg depresia și plictiseala”
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
La vârsta de 72 de ani, Brigitte Macron i-a lăsat pe mulți fără cuvinte. Ce rochie a putut să poarte la un dineu cu ștaif...Unii au criticat-o extrem de dur după această apariție, alții au rămas pur și simplu înmărmuriți
Viva.ro
La vârsta de 72 de ani, Brigitte Macron i-a lăsat pe mulți fără cuvinte. Ce rochie a putut să poarte la un dineu cu ștaif...Unii au criticat-o extrem de dur după această apariție, alții au rămas pur și simplu înmărmuriți
La 2 luni după ce a ieșit de la închisoare, Elena Udrea a decis să vorbească. „Am făcut tot ce am făcut în politică pentru că am vrut”. Ce a dezvăluit acum despre Traian Băsescu, Florian Coldea și Laura Codruța Kovesi
Unica.ro
La 2 luni după ce a ieșit de la închisoare, Elena Udrea a decis să vorbească. „Am făcut tot ce am făcut în politică pentru că am vrut”. Ce a dezvăluit acum despre Traian Băsescu, Florian Coldea și Laura Codruța Kovesi
Ben Affleck, declarații rare despre relația cu fosta lui soție, Jennifer Garner, și cei trei copii ai lor. Ce a mărturisit, cu emoție, actorul: „Nici nu pot să…”
Elle.ro
Ben Affleck, declarații rare despre relația cu fosta lui soție, Jennifer Garner, și cei trei copii ai lor. Ce a mărturisit, cu emoție, actorul: „Nici nu pot să…”
gsp
„Ceva de speriat”. Haos total la baza de milioane de euro a lui Gigi Becali! Poliția a intervenit în toiul nopții
GSP.RO
„Ceva de speriat”. Haos total la baza de milioane de euro a lui Gigi Becali! Poliția a intervenit în toiul nopții
Imagini sfâșietoare la înmormântare: Wayne Rooney, în lacrimi » Multe nume mari au venit să-și ia adio
GSP.RO
Imagini sfâșietoare la înmormântare: Wayne Rooney, în lacrimi » Multe nume mari au venit să-și ia adio
Parteneri
A murit Marinela Chelaru și e dureros ce a ieșit acum la iveală. Cauza morții e cumplită, ce chin a dus, biata de ea. Avea doar 66 de ani
Libertateapentrufemei.ro
A murit Marinela Chelaru și e dureros ce a ieșit acum la iveală. Cauza morții e cumplită, ce chin a dus, biata de ea. Avea doar 66 de ani
„În patul meu nu-mi doresc copii!”. Laura Cosoi, declarații incredibile despre viața de mamă a 4 fetițe. Și asta nu e tot: “Trebuie să mănânc prima, dacă mi-e foame! Nu copiii! Val de comentarii la adresa ei
Avantaje.ro
„În patul meu nu-mi doresc copii!”. Laura Cosoi, declarații incredibile despre viața de mamă a 4 fetițe. Și asta nu e tot: “Trebuie să mănânc prima, dacă mi-e foame! Nu copiii! Val de comentarii la adresa ei
Cine este soțul misterios al Marei Bănică de la Asia Express. S-au cunoscut în avion și a cerut-o în căsătorie prin poștă
Tvmania.ro
Cine este soțul misterios al Marei Bănică de la Asia Express. S-au cunoscut în avion și a cerut-o în căsătorie prin poștă

Alte știri

Românii nu vor ca armata să devină obligatorie și nici să ajutăm Republica Moldova, în cazul unui atac rusesc
Știri România 13:22
Românii nu vor ca armata să devină obligatorie și nici să ajutăm Republica Moldova, în cazul unui atac rusesc
Un român care-și repara mașina a fost atacat de soția lui și înjunghiat cu șurubelnița, în Austria: „15.000 de euro în numerar, 4.000 de euro în bijuterii. Eram furioasă”
Știri România 13:12
Un român care-și repara mașina a fost atacat de soția lui și înjunghiat cu șurubelnița, în Austria: „15.000 de euro în numerar, 4.000 de euro în bijuterii. Eram furioasă”
Parteneri
Va rezista România la un atac rusesc la fel ca Ucraina? General (r) NATO: „Nu trebuie să intrăm așa în niște fraze patriotarde, dar nici să spunem că toți ar fugi”
Adevarul.ro
Va rezista România la un atac rusesc la fel ca Ucraina? General (r) NATO: „Nu trebuie să intrăm așa în niște fraze patriotarde, dar nici să spunem că toți ar fugi”
Cum arată Elena, sora lui Gică Hagi. E una dintre cele mai importante persoane din viața „Regelui”
Fanatik.ro
Cum arată Elena, sora lui Gică Hagi. E una dintre cele mai importante persoane din viața „Regelui”
Românii, loviți din plin în 2026: TVA de 24%, accize mai mari și noi taxe
Financiarul.ro
Românii, loviți din plin în 2026: TVA de 24%, accize mai mari și noi taxe
Superliga.ro (P)
Cu ce rămânem după etapa a 12-a din Superliga
Cu ce rămânem după etapa a 12-a din Superliga
Pospelov: „Am luat cu mine din Ucraina puterea de a nu renunța niciodată”
Pospelov: „Am luat cu mine din Ucraina puterea de a nu renunța niciodată”
Parteneri
Andreea Ibacka, dezvăluiri despre accidentul de motocicletă în care a fost implicată alături de Cabral: „Având în vedere că am zburat 4-5 metri și am căzut pe asfalt…”
Elle.ro
Andreea Ibacka, dezvăluiri despre accidentul de motocicletă în care a fost implicată alături de Cabral: „Având în vedere că am zburat 4-5 metri și am căzut pe asfalt…”
Răzbunarea Larisei Uță. Ce a făcut fosta soție a lui Alin Oprea, la 4 ani de la divorț. Medana, actuala soție a cântărețului, e revoltată
Unica.ro
Răzbunarea Larisei Uță. Ce a făcut fosta soție a lui Alin Oprea, la 4 ani de la divorț. Medana, actuala soție a cântărețului, e revoltată
Imagini pe care nu le-ai mai văzut! Cum arăta Viorica Dăncilă în tinerețe, când l-a adoptat pe fiul ei. Toți s-au uitat la părul ei care era cu totul altfel!
Viva.ro
Imagini pe care nu le-ai mai văzut! Cum arăta Viorica Dăncilă în tinerețe, când l-a adoptat pe fiul ei. Toți s-au uitat la părul ei care era cu totul altfel!

Monden

Cum au apărut Mădălina Ghenea și Adelina Pestrițu la Palatul Parlamentului, unde Anastasia Soare și-a lansat cartea: „O femeie care inspiră”
Stiri Mondene 12:06
Cum au apărut Mădălina Ghenea și Adelina Pestrițu la Palatul Parlamentului, unde Anastasia Soare și-a lansat cartea: „O femeie care inspiră”
Cine e și cu ce se ocupă soțul Marinelei Chelaru. A divorțat de el, dar dragostea i-a readus împreună: „Nu a fost numai miere și lapte”
Stiri Mondene 10:23
Cine e și cu ce se ocupă soțul Marinelei Chelaru. A divorțat de el, dar dragostea i-a readus împreună: „Nu a fost numai miere și lapte”
Parteneri
Petrecere surpriză la PRO TV! Iulia Pârlea și-a aniversat ziua alături de colegi, iar Andreea Esca a dat totul de gol pe Instagram!
TVMania.ro
Petrecere surpriză la PRO TV! Iulia Pârlea și-a aniversat ziua alături de colegi, iar Andreea Esca a dat totul de gol pe Instagram!
Cu cât s-ar putea majora salariul minim din ianuarie 2026. Trei variante de creştere, luate în calcul
ObservatorNews.ro
Cu cât s-ar putea majora salariul minim din ianuarie 2026. Trei variante de creştere, luate în calcul
Ce s-a întâmplat cu fața ei? Bianca Drăgușanu explică de ce “s-a ascuțit așa”. A fost jignită după apariția la Pro TV: ”Foarte multă lume e deranjată de aspectul meu. Mai exact de bărbia mea ascuțită”
Libertateapentrufemei.ro
Ce s-a întâmplat cu fața ei? Bianca Drăgușanu explică de ce “s-a ascuțit așa”. A fost jignită după apariția la Pro TV: ”Foarte multă lume e deranjată de aspectul meu. Mai exact de bărbia mea ascuțită”
Parteneri
Scene incredibile din Emirate, acolo unde fanii au sărbătorit în stradă victoria naționalei conduse de Olăroiu
GSP.ro
Scene incredibile din Emirate, acolo unde fanii au sărbătorit în stradă victoria naționalei conduse de Olăroiu
„Profesore, ce mașină ai?”. Răspunsul lui Radu Paraschivescu lăsat „mască” pe Ilie Dumitrescu
GSP.ro
„Profesore, ce mașină ai?”. Răspunsul lui Radu Paraschivescu lăsat „mască” pe Ilie Dumitrescu
Parteneri
Agitație în apropierea bazei FCSB din Berceni: zeci de mașini și motociclete, posibile curse ilegale. Poliția a intervenit
Mediafax.ro
Agitație în apropierea bazei FCSB din Berceni: zeci de mașini și motociclete, posibile curse ilegale. Poliția a intervenit
Emil Gânj a ieșit din locul în care s-a ascuns. Unde i-au găsit polițiștii urmele
StirileKanalD.ro
Emil Gânj a ieșit din locul în care s-a ascuns. Unde i-au găsit polițiștii urmele
Ți se rupe sufletul! Marele regret cu care Marinela Chelaru a plecat la cele veșnice
Wowbiz.ro
Ți se rupe sufletul! Marele regret cu care Marinela Chelaru a plecat la cele veșnice
Promo
Zâmbet impecabil la orice vârstă!
Advertorial
Zâmbet impecabil la orice vârstă!
Descoperă secretul unei case de vis
Advertorial
Descoperă secretul unei case de vis
Parteneri
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Wowbiz.ro
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Declarații cutremurătoare făcute de soțul polițistei care a murit chiar după ce a născut. De ce s-a stins, de fapt, tânăra
Redactia.ro
Declarații cutremurătoare făcute de soțul polițistei care a murit chiar după ce a născut. De ce s-a stins, de fapt, tânăra
A murit Diane Keaton! Actrița din „Tatăl miresei” şi „Clubul mireselor părăsite” s-a stins la 79 de ani
KanalD.ro
A murit Diane Keaton! Actrița din „Tatăl miresei” şi „Clubul mireselor părăsite” s-a stins la 79 de ani

Politic

„Cea mai proastă decizie a lui Klaus Iohannis” a dus la nașterea lui Călin Georgescu, spune Ludovic Orban
Politică 11 oct.
„Cea mai proastă decizie a lui Klaus Iohannis” a dus la nașterea lui Călin Georgescu, spune Ludovic Orban
Ludovic Orban, consilierul lui Nicușor Dan, i-a dat o lecție lui Ilie Bolojan: „În prima zi, o treime din angajaţi erau în şomaj tehnic”
Politică 11 oct.
Ludovic Orban, consilierul lui Nicușor Dan, i-a dat o lecție lui Ilie Bolojan: „În prima zi, o treime din angajaţi erau în şomaj tehnic”
Parteneri
De ce cad copaci în București la fiecare furtună. Cine e de vină și ce ar trebui făcut și nu se face
Spotmedia.ro
De ce cad copaci în București la fiecare furtună. Cine e de vină și ce ar trebui făcut și nu se face
Ce s-a ales de Cristian Daminuță, ”cel mai păcălit fotbalist din istoria României”. Ce face astăzi pentru bani, unde s-a angajat
Fanatik.ro
Ce s-a ales de Cristian Daminuță, ”cel mai păcălit fotbalist din istoria României”. Ce face astăzi pentru bani, unde s-a angajat
Pot fi imitate efectele Ozempic prin dietă? Alimentele cu care ai cea mai mare șansă de reușită
Spotmedia.ro
Pot fi imitate efectele Ozempic prin dietă? Alimentele cu care ai cea mai mare șansă de reușită