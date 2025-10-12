Cartea descrie o viață dublă, construită pe minciuni și manipulare

Crescut în spiritul valorilor familiei tradiționale, Vladimir Putin s-a căsătorit cu Liudmila, fostă însoțitoare de bord la Aeroflot, cu care are două fiice.

Cei doi au divorțat în 2014, pe fondul unor presupuse aventuri extraconjugale, potrivit cărții „Țarul însuși. Cum ne-a înșelat pe toți Vladimir Putin”, scrisă de jurnaliștii ruși de opoziție Roman Badanin și Mihail Rubin. Volumul descrie o viață dublă, construită pe minciuni și manipulare.

Conform autorilor, înainte de a deveni președinte, Putin ar fi început o relație cu Svetlana Krivonogikh, o fostă femeie de serviciu în vârstă de 20 de ani.

În 2003, aceasta ar fi născut o fiică, Elizaveta, pe care liderul rus nu a recunoscut-o niciodată oficial. Cartea afirmă că această relație a condus la îmbogățirea spectaculoasă a Svetlanei: ea a achiziționat o stațiune de schi de lux lângă Sankt Petersburg și o participație profitabilă într-o bancă.

Aventura ar fi fost observată de Marina, soția unui aliat apropiat al lui Putin din Kremlin.

Studentă de 17 ani, invitată de două ori pe lună la reședința lui Putin

Autorii mai menționează și cazul Alisei Kharcheva, o studentă de 17 ani care a apărut într-un calendar erotic dedicat lui Putin, în 2010. Ea ar fi fost invitată de două ori pe lună, timp de un an, la reședința președintelui.

La scurt timp după aceste vizite, Kharcheva ar fi primit un apartament de lux în Moscova și un loc la Institutul de Stat pentru Relații Internaționale, beneficii obținute într-un interval de un an de la prima lor întâlnire.

Cartea reia și acuzațiile privind relația lui Vladimir Putin cu Alina Kabaeva, fosta gimnastă olimpică, despre care se crede că a început în 2006, cu șapte ani înainte de divorțul de Liudmila.

Putin, acum în vârstă de 72 de ani, nu a confirmat niciodată relația și nici existența celor doi fii care i-ar fi rezultat din această legătură.

Băieții din relația cu Kabaeva poartă un alt nume de familie

Potrivit jurnalistei franceze Céline Nony, autoarea volumului „Alina: Dragostea secretă a lui Putin”, sursele sale – inclusiv o rudă – confirmă că cei doi copii există și poartă numele de familie „Spiridonov”, ales pentru a le ascunde identitatea.

Băieții, Ivan (10 ani) și Vladimir jr (6 ani), ar fi pasionați de gimnastică și frecventează o academie de elită, fiind antrenați de fostul campion olimpic Alexei Nemov.

Un fragment din carte menționează: „Datele despre gimnastă și copiii ei au fost șterse din bazele de date de stat, băieților li s-a atribuit un nume fals – Spiridonov -, iar zona reședinței familiale de la Valdai este strict păzită”.

Inspirat după numele bunicului, fost bucătar al lui Lenin și Stalin

Spiridonov ar fi inspirat de numele bunicului patern al lui Putin, Spiridon Putin, fost bucătar personal al lui Vladimir Lenin și ulterior al lui Iosif Stalin, la Kremlin.

Coautorul Roman Badanin a explicat decizia de a publica numele și imaginile copiilor președintelui: „Dacă ar fi fost un simplu cetățean, nu am fi făcut-o. Dar, fiind liderul țării, viața sa trebuie să fie transparentă. A acceptat acest lucru din momentul în care a preluat puterea, în 1999”.

Mihail Rubin, celălalt coautor, a adăugat: „Face parte din datoria unui politician să fie public și să își prezinte familia. De ce să fie copiii un secret? Ce ar fi rușinos la ei?”.

Și cele trei fiice recunoscute de Putin folosesc nume false

Cartea notează, de asemenea, că și cele trei fiice recunoscute ale lui Putin folosesc nume false pentru a-și proteja identitatea: Maria (40 de ani) apare ca Voronțova, Katerina (38 de ani) ca Tikhonova, iar Luiza (22 de ani) – născută din relația cu Krivonogikh – este cunoscută ca Rosova sau Elizaveta Krivonogikh.

Ea ar deține și un pașaport pe numele „Rudnova”, un pseudonim derivat din numele unei prietene apropiate a lui Putin, decedată.

Volumul „Țarul însuși. Cum ne-a înșelat pe toți Vladimir Putin” conturează astfel portretul unui lider care și-a construit cu grijă o imagine publică conservatoare, în timp ce în spatele ușilor închise ar fi dus o viață marcată de secrete, relații ascunse și identități fabricate.