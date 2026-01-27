[ez=toc]

Cum se calculează „costul vieții”

Datele provin din clasamentul global realizat de Numbeo, cea mai mare bază de date colaborativă privind costul vieții în orașe din întreaga lume, care analizează aproape 500 de orașe, inclusiv din România, și citat de Ziarul de Iași.

Toate scorurile Numbeo sunt raportate la New York, care are valoarea de referință 100. Un oraș cu indice 50 este, în medie, de două ori mai ieftin decât New York. În calcul intră prețurile bunurilor și serviciilor de zi cu zi, fără chirie. Separat sunt măsurate costurile locuințelor, prețurile din restaurante, alimentele și puterea de cumpărare locală.

Indicele final este construit pe baza unui coș standard de consum, calibrat pentru o familie de patru persoane.

Iașiul, printre cele mai accesibile orașe din analiză

Potrivit Numbeo, Iașiul are un indice al costului vieții de 40,5 și un indice al chiriei de 11,7. Asta înseamnă că traiul este de peste două ori și jumătate mai ieftin decât în New York și de aproape trei ori mai ieftin decât în Zürich, considerat cel mai scump oraș din lume în 2026.

În clasamentul global, Iașiul se află pe locul 336 din aproape 500 de orașe analizate, într-o zonă a orașelor accesibile la nivel internațional.

Orașele din România se află, în general, în partea inferioară a clasamentului global al costului vieții, cu indici între 38 și 45. Bucureștiul este cel mai scump oraș din țară, urmat de Cluj-Napoca, Brașov, Constanța și Iași. Diferențele dintre orașele românești există, dar nu sunt dramatice. Clujul și Bucureștiul au cele mai ridicate chirii, în timp ce orașele din est și sud sunt mai accesibile, dar și cu salarii mai mici.

Cât costă, concret, traiul în Iași

Pentru o familie de patru persoane, cheltuielile lunare estimate ajung la aproximativ 10.685 de lei, fără chirie. O persoană singură are nevoie de puțin peste 3.000 de lei pentru același coș de consum.

Comparativ cu Bucureștiul, Iașiul este cu peste 11% mai ieftin, iar chiriile sunt, în medie, cu aproximativ un sfert mai mici. Acest lucru face orașul atractiv pentru studenți, tineri profesioniști și familii aflate la început de drum.

Deși este unul dintre cele mai mari orașe din România, datele oficiale arată clar că, din punct de vedere economic, Iașiul rămâne în urma altor centre urbane importante precum precum Cluj-Napoca, Timișoara și Brașov care au reușit să se dezvolte mai rapid și mai echilibrat.

Unde apare problema: salariile

Accesibilitatea nu spune însă toată povestea. Puterea de cumpărare locală a Iașiului este de 75,7. Asta înseamnă că un ieșean cu venit mediu își permite, în medie, cu aproximativ 25% mai puțin decât un newyorkez cu un salariu mediu.

Diferența față de vestul Europei este și mai mare. În orașe elvețiene, puterea de cumpărare depășește frecvent 150, semn că salariile acoperă fără probleme costurile ridicate. La Iași, situația este inversă: prețurile sunt moderate, dar veniturile rămân scăzute.

Pentru cei care lucrează remote sau câștigă venituri din afara țării, Iașiul oferă un echilibru atractiv între costuri reduse și un trai confortabil. Pentru companii, orașul rămâne interesant datorită forței de muncă bine pregătite și mai ieftine decât în vestul Europei.

Pentru majoritatea locuitorilor, care depind de salariile locale, situația este însă mai complicată. Prețurile mai mici ajută, dar nu compensează nivelul veniturilor. Această combinație explică de ce Iașiul este perceput ca un oraș accesibil, dar nu neapărat prosper, și de ce mulți tineri continuă să caute oportunități mai bine plătite în alte orașe sau în afara țării.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE