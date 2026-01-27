Iarna în Laponia: un test de anduranță

Antonette Spaan s-a mutat din Olanda în această regiune sălbatică, unde și-a găsit un nou sens al vieții. Ea consideră că peisajele impresionante acoperite de zăpadă și posibilitatea de a privi aurora boreală din curtea casei sale fac ca această experiență să merite, potrivit De Telegraaf.

Prima sa iarnă în această regiune a fost foarte dificilă. „Nu eram deloc pregătită pentru frigul extrem când am coborât din autobuz cu troller-ul meu, încălțată cu adidași și purtând un palton de toamnă”, povestește Antonette.

Temperaturile de până la -40 de grade Celsius au forțat-o să investească în haine extrem de călduroase. „Cu o geacă de ski și bocanci pentru sporturile de iarnă nu te descurci când e -40 de grade” adaugă aceasta.

Locuind într-o regiune unde, în jurul solstițiului de iarnă din 21 decembrie, lumina zilei durează doar trei ore, Antonette și partenerul său ies zilnic afară pentru a evita depresia. Totuși, acest lucru nu este întotdeauna ușor. „Nu poți pur și simplu să pleci la plimbare când stratul de zăpadă are un metru și jumătate. Deja mi s-a întâmplat să mă afund până la gleznă într-o mlaștină”, explică ea, potrivit publicației citate.

Laponia este o regiune geografică, culturală și etnică vastă din nordul Europei, situată în cea mai mare parte la nord de Cercul Polar Arctic. Aceasta nu este o țară independentă, ci un ținut care se întinde pe teritoriul a patru state: Norvegia, Suedia, Finlanda și Rusia. Cunoscută drept patria lui Moș Crăciun, regiunea este celebră pentru peisajele arctice, aurora boreală, populația indigenă sami și creșterea renilor. 

Provocările traiului în sălbăticie

Viața în Laponia implică și izolare. Casa în care locuiește Antonette este situată într-un sat mic, la trei ore de mers cu mașina de cel mai apropiat oraș.

„Pentru echivalentul a 27.000 de euro am o casă spațioasă pe un teren de aproape o mie de metri pătrați. Este o casă roșie tipic suedeză, cu obloane albe, și cu vedere la pădure și la un lac care îngheață iarna. Totuși, am avut rețineri, pentru că locul este extrem de izolat. Cel mai apropiat oraș este la trei ore de mers cu mașina”, a mai spus femeia.

Deși s-a adaptat bine la viața din Laponia, Antonette recunoaște că are nevoie de vizite periodice în Olanda pentru a-și reîncărca bateriile. „Dacă plec dimineața la ora cinci, pot fi la ora patru după-amiaza acasă, la mama mea din Achterhoek. (…) Este minunat, dar odată ajunsă înapoi în Laponia, mă încarc din nou cu liniștea de aici”, a mai spus ea.

Cum a ajuns să locuiască în Laponia

Antonette a început să viseze la o viață în nord încă din copilărie, când mergea în vacanțe cu familia ei în Austria. Însă drumul până la Laponia a fost lung și plin de provocări. După o relație de lungă durată, încheiată în 2016, a decis să meargă singură prin Suedia, renunțând la job și la apartamentul său.

În 2025, Antonette și actualul său partener au început să organizeze excursii ghidate în Laponia, oferind altora șansa de a explora natura sălbatică, cultura Sami și viața din această regiune izolată.

„Le spun mereu celor care mă întreabă despre emigrare că acest stil de viață nu este pentru oricine. Dacă vii pe tocuri și nu poți să faci nevoile în pădure, nu ai ce căuta aici”, glumește Antonette.

Cu toate acestea, ea rămâne fermă pe decizia luată: „Oamenii care mă cunosc spun că sunt mult mai fericită aici. (…) Când am spus acum cinci ani că vreau să mă trezesc într-o casă roșie cu obloane albe în Laponia, toată lumea a crezut că sunt nebună. Iar acum chiar trăiesc acea viață”.

