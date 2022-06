Viața unui italian care s-a mutat la Sibiu ca să facă salam: „Avem atâtea oi aici și nimeni nu s-a gândit să facă un mezel bun cu ele”

Manuel Betto Pecori are 45 de ani. Născut la Veneția, dar mutat la țară și crescut alături de bunicul său, „un mare mezelar și bucătar de nota 10”, Manuel a devenit fascinat de bucătărie.

„Bunicul meu era deja a treia generație din familia care era de meserie mezelar. Unchiul meu a fost a patra generație și eu sunt a cincea. Facem acest lucru de aproape 200 de ani”, a povestit acesta pentru publicația sibiană.

Manuel a devenit bucătar, iar apoi mezelar. A lucrat în Italia, Austria, iar de un deceniu face mezeluri la Sibiu.

Așa arată o parte din produsele preparate de Manuel

Jambon de oaie

„Sibienii au reacționat foarte bine la produsele mele pentru că fac produse naturale, fără conservanți și încerc să folosesc animale din ferme locale, crescute natural.

Am început să fac salam în pandemie, așa ca o joacă, folosind tehnica pe care mi-o aminteam din copilărie, când stăteam lângă bunicul și mă uitam cu pasiune și curiozitate la tot ce făcea. Manuel Betto Pecori:

Am început să fac salam și jambon de oaie pentru că mi se părea ciudat că avem atâtea oi în România și nimeni nu s-a gândit să facă un mezel bun cu această carne. Am experimentat cu succes și am reușit să fac o șuncă presată de oaie, un salam de oaie și un jambon de oaie pe care l-am denumit vioara, pentru că seamănă cu instrumentul muzical”, povestește italianul, care a devenit faimos pe TikTok cu rețetele sale.

Citește povestea completă, pe Turnul Sfatului.

GSP.RO Dezvăluirile șocante ale unei vedete internaționale. S-a cazat la un hotel, dar ce a văzut acolo l-a lăsat fără cuvinte. Ce făceau oamenii în interior

Playtech.ro Planul teribil al lui Putin! S-A AFLAT totul despre lovitura pe care o pregătește liderul rus

Observatornews.ro Italienii investesc 500 de milioane de euro pentru a redeschide o celebră fabrică din România: "Va fi cea mai mare, cea mai modernă"

HOROSCOP Horoscop 1 iunie 2022. Scorpionii ar fi bine să nu se lase în voia emoțiilor negative care vor încerca să preia controlul asupra lor

Știrileprotv.ro Arheologii au deschis sute de sarcofage din Egipt care au stat închise 2.500 de ani. Ce au găsit în unul dintre ele. FOTO

Orangesport.ro Prezentatoare TV celebră, concediată după ce şi-a umilit o colegă. Ce a putut spune. Emisiunea ei iese din grilă

PUBLICITATE Ai nevoie de inspirație în ceea ce privește stilul personal? Ce te sfătuiește Sânziana Negru

PUBLICITATE Starea de sănătate a angajaților afectează companiile. Cum se întâmplă asta și ce soluții pot fi oferite