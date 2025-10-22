Avocat: „Nu se cunosc exact beneficiile probatorii”

Anchetatorii speră că dezgroparea persoanei moarte va aduce noi probe, dar avocatul are altă părere.

„Deși în acest moment nu se cunosc exact beneficiile probatorii, iar în același timp este în desfășurare și o expertiză suplimentară care să stabilească legătura de cauzalitate între scăderea noradrenalinei și deces, a fost luată una dintre cele mai intruzive măsuri, respectiv aceea a deshumării cadavrului”, a explicat Adrian Cuculis.

„Se cunoaște din alte expertize că, indiferent de concentrația de noradrenalină, aceasta nu poate fi identificată în corpul victimei la mai bine de un an și jumătate de la înhumare”, a adăugat avocatul.

17 oameni au murit suspect la secția ATI în aprilie 2024 prin scăderea dozei de noradrenalină

Inițial, două doctorițe, Mirela Păiuș și Maria Miron, au fost acuzate că au ucis pacienți la Spitalul Sf. Pantelimon din București în primăvara anului trecut. Ancheta a început în urma acuzațiilor făcute de o asistentă care a susținut inițial că 20 de pacienți de la ATI au murit în perioada 4-7 aprilie 2024 din cauza administrării incorecte a noradrenalinei, mai exact doza a fost scăzută. Spitalul a anunțat apoi, oficial, că au murit 17 pacienţi.

În august 2024, doctorițele au fost arestate preventiv pentru 30 de zile, decizia nefiind însă definitivă. Ele au fost acuzate de procurorii Parchetului Tribunalului București că au provocat moartea unui pacient de 54 de ani, aflat în stare gravă, prin scăderea dozei de noradrenalină. Maria Miron, poreclită „Doamna cu coasa”, şi Mirela Păiuş au fost eliberate pe 20 august 2024, prin decizia Curții de Apel București.

În luna iunie 2025, procurorii au anunțat extinderea urmăririi penale. Acum sunt vizaţi patru medici, iar acuzațiile sunt omor calificat cu premeditare, instigare la omor calificat şi tentativă de omor calificat pentru că au scăzut intenţionat doza de noradrenalină.

„Prin reducerea bruscă a dozelor de noradrenalină a fost declanşat astfel lanţul cauzal care a condus la decesul pacienţilor. În cursul procesului de acordare a îngrijirilor medicale, deşi aveau reprezentarea faptului că decesul victimelor nu se va produce imediat, suspecţii puteau interveni oricând pentru a salva viaţa victimei, însă nu au acţionat de asemenea manieră”, au explicat procurorii Parchetului Tribunalului București.

Cine au fost ultimii manageri de la Spitalul Pantelimon:

Bogdan Socea (octombrie 2021-august 2024)

Răzvan Jitianu (august 2024-aprilie 2025)

Cristian Bălălău (aprilie 2025)

