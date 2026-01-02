„La final de an am avut o întâlnire de lucru cu Comisarul European pentru Bugete, Piotr Serafin, într-un moment în care miza nu mai este doar câți bani avem la dispoziție, ci cum îi transformăm în rezultate reale pentru oameni și economie. Mesajul meu este clar: voi continua să fac tot ceea ce trebuie pentru a mă asigura că România atrage cât mai mulți bani europeni, dar nu este suficient doar să bifăm proiecte. Fondurile europene nu sunt un exercițiu contabil și nici o cursă de absorbție fără sens”, a scris Negrescu pe Facebook.

Europarlamentarul, care este și prim vicepreședinte PSD, a precizat că banii europeni din PNRR trebuie să rezolve problemele României, dar să și lase „ceva durabil în urmă”, anume „infrastructură, servicii publice mai bune, competențe, încredere”.

„Activitatea este intensă, negocierile sunt dure, dar miza este prea mare pentru superficialitate. 2026 nu trebuie să fie anul în care ‘am cheltuit bani’, ci anul în care am construit corect”, a conchis el.

Amintim că Victor Negrescu a fost ales în iulie 2024 unul dintre cei 14 vicepreședinți ai Parlamentului European.