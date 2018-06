Victor Ponta a dat în judecată magazinul Unirea Shopping Center pentru atac la persoană

Fostul premier cere această sumă pentru atac la persoană și defăimare, din cauza unor clipuri video care au rulat pe monitoarele instalate în incintă.

Potrivit Profit.ro, în acele clipuri apăreau sintagmele „Ei vor să pună mâna pe noi” și „România Liberă în pericol”, precum și imagini cu Victor Ponta alături de alte persoane. Contactată de Libertatea, avocata luio Victor Ponta, Alexandra Cionca, nu a dorit să comenteze dosarul. În schimb, reprezentanții Unirea Shopping Center au ținut să menționeze că acele ecrane se închiriază.

„Prin întâmpinarea făcută, USC a arătat că acele monitoare se închiriază pentru mesaje publicitare sau de informare către terți și nu are niciun control asupra informațiilor afișate, lucru stipulat și în contractul de închiriere, unde se menționează clar că responsabilitatea pentru acuratețea sau conținutul mesajelor afisate aparține exclusiv beneficiarului (celui care închiriază spațiul media). Astfel, în perioada în care au rulat, acele filmulețe au fost emise după semnarea unui contract între USC, ca și prestator, și Theta Proficiency SRL, în calitate de beneficiar”, a transmis USC la solicitarea Profit.ro.

Dosarul a fost înregistrat în instanță la 21 februarie 2018, iar următorul termen de judecată este pe 4 septembrie 2018.

Unirea Shopping Center, care deține maga­zine în București și în Brașov, este controlată de The Nova Group Investments Romania – 74,2% și SIF Muntenia – 10%. Principalul acționar al The Nova Group Investments Romania este The Nova Group Investments BV (Olanda). Datele de la Bursa de Valori București arată că această companie este condusă de Bogdan Alexander Adamescu, fiul fostului om de afaceri Dan Grigore Adamescu.