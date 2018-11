Victor Ponta: „O să avem o rezoluție în Parlamentul European de condamnare a României de către toate grupurile politice”

„Nu mă încălzeşte nici Kovesi, nici Lazăr, nici Niţu. Şi oricum o să pună Dragnea cu Toader Tudorel o altă Kovesi şi un alt Lazăr, nu îmi fac nicio iluzie. Nu o să reuşească să dea pensii, salarii, să facă investiţii, să dezvolte economic şi să reracordeze România din nou la Uniunea Europeană.

Noi, marţi, pe 13, în ceasurile rele, o să avem două chestiuni pe care nu le-am mai avut niciodată. O să avem o rezoluţie în Parlamentul European de condamnare a României de către toate grupurile politice. E semnată de socialişti şi de ALDE. Noi, în 2012, când ne-am bătut cu Băsescu, socialişti şi de ALDE au fost contra PPE şi ceilalţi, acum toţi semnează, votează toţi. După care, după amiază, o să avem un MCV, care ne va spune că Bulgaria e bine şi România e rău”, a afirmat Victor Ponta, la România TV.

Victor Ponta a arătat că, în luna decembrie, România va fi evaluată pentru a se stabili cum este pregătită pentru preluarea președinției Consiliului Uniunii Europene.

„În decembrie o să zică veniţi să vedem cum sunteţi pregătiţi pentru preşedinţia Uniunii Europene. ‘Păi staţi aşa că Negrescu a plecat, rămâne Rovana care se pricepe şi la educaţie, şi la sănătate şi la toate alea’. Dar asta nu e vina lui Kovesi şi Lazăr, pe care nu-i iubesc deloc. Suntem conduşi de un Guvern penibil, care face rău României, despre asta vorbim. De ce vă miraţi că o să crească Cioloş sau Iohannis? (…) Pe plan extern cu Băsescu la Cotroceni, punându-mi beţe în roate îngrozitor, am fost şi la Washington, şi la Berlin şi la Consiliul European, am obţinut pentru noul exerciţiu financiar o creştere la 20 de milioane, am obţinut un portofoliu foarte important pentru Corina Creţu”, a explicat liderul Pro România.

Victor Ponta a comentat și despre Traian Băsescu, afirmând că nu se bucură pentru că acesta a fost audiat la DNA, dar nici nu suferă.

„Domnul Băsescu este un mare iubitor de dosare şi are ocazia, în sfârşit, să le trăiască pe pielea lui. Nu mă bucur, dar nici nu pot să spun că sufăr după Băsescu (…) Nici nu ştiu de ce a fost chemat (…) Îi plăcea cu dosarele, abia aştept să îl strigăm şi noi că e penal, nu?”, a declarat Victor Ponta, la România TV.

