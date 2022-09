Pe canalele de Telegram proruse a fost distribuit masiv marți, 6 septembrie, un videclip după o presupusă bătălie la Energodar, sud-estul Ucrainei, locul unde se află centrala nucleară Zaporojie.

Povestea de propagandă asociată nota că nouă „eroici” soldați ruși s-au angajat în luptă cu 50 de parașutiști ucraineni. Finalul? 38 de ucraineni sunt morți, restul au fugit. Printre militarii morți, filmați în clip, s-au numărat și „mercenari occidentali”.

Doar că soldații „morți” sunt în viață! Cel puțin asta arată finalul clipului, tăiat în montajul inițial și difuzat acum de ucraineni.

Ce nu se vede în prima filmare: după ce soldatul „rus” arată toți luptătorii presupuși morți, el strigă brusc: „Bine, băieți, asta e! Este timpul să vă treziți!”. Semn că totul a fost pus în scenă. Și, deodată, un soldat presupus mort se ridică!

Aric Toler, jurnalist la site-ul de investigații Bellingcat, menționează că, de fapt, filmarea a fost făcută de chiar de ucraineni și a fost menită să păcălească Rusia!

„Ieri, canalele rusești de propagandă au postat un videoclip care arată soldați ucraineni morți pe malul unui râu. Astăzi, un canal ucrainean a postat videoclipul complet, în care soldații se ridică cu toții. Au trimis rușilor un videoclip fals ca o glumă”, notează jurnalistul.

Vladislav Pozdnyakov’s (typo in the original tweet with his last name) channel sharing a brief video of fake-dead troops: https://t.co/cET2AisGhA

The reveal of zombie soldiers from today: https://t.co/3BICRFk3eH