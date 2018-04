Avem campioane la gimnastică estetică. Echipa antrenată de Denisa Eustasius a ajuns în finală la campionatele europene de profil anul trecut. Reușește fără niciun ajutor de la stat, doar cu sprijin de la părinții fetițelor, să facă performanță. Gimnastica estetică face corpul armonios, lungește musculatura și le înzestrează pe fetițe cu grație.

Într-o sală mică, de la parterul unui bloc, câteva fetițe stau în șpagat, pe scaune, până la 30 de minute. Și ca să nu se plictisească citesc cărți. Îți antrenează și corpul și mintea. Fetele care își pot pune picioarele după cap cu ușurință, înalte, suple și mlădioase, nu pot sta locului o clipă. Fac podul, sărituri peste cap, șpagat. Sunt campioane la gimnastică estetică, o ramură a gimnasticii clasice, încă nerecunoscută la noi. Cu toate că fetele au deja rezultate internaționale, fiindcă anul trecut s-au calificat în finala campionatului european.

„Pasiunea depășește orice, nu are limite. E un sentiment pe care nu prea îl pot explica, ca și cum ai lua o gură de aer proaspăt și este foarte frumos. Nu am emoții în competiții pentru că eu cred că atâta timp cât doamna profesoară îți imprimă ceva, te ajută să treci și peste orice, peste orice obstacol, chiar și peste emoții”, povestește Bianca Stratulat, o fetiță de 12 ani, înaltă și slabă. Ține să își arate aptitudinile într-un dans cu care s-a prezentat și la concursuri. Intră repede în rol și deja nu mai poți urmări dansul ei, e atât de flexibilă că zici că nu are oase deloc.

De ce a ales tocmai acest sport? „Pentru că mi se pare că este culoarea dintr-o lume gri și mă pasionează, este o pasiune pe care mi-aș dori să o dezvolt pe viitor și de ce nu?, să am și o carieră strălucită în aceasta”, spune serioasă fetița.

Gimnastica estetică, un sport ideal pentru modelarea corpului

Majoritatea gimnastelor au început să vină la sală de la cinci-șapte ani. Când sunt mici corpul se obișnuiește repede cu cele mai neașteptate exerciții și așa reușesc să își potolească și hiperactivitatea. De altfel, sunt recunoscute și de specialiști beneficiile practicării sportului de către copii, la vârste fragede. „Eu prin casă făceam anumite mișcări și nu mă mai potoleam, odată am rupt și patul și mama a decis să mă ducă la gimnastică. Mama zice mereu să fiu o sportivă mare și să ajung în străinătate și să fac treabă bună la gimnastică. Asta îmi doresc foarte mult”, spune micuța Maria Iuga, o fată de 9 ani. Elena Șerbănescu a învățat de la cinci ani să facă sfoara, șpagatul, podul. Acum face dansuri complicate, singură sau în grup, cu alte fete. A fost deja la mai multe competiții internaționale. „Cel mai mult mi-a plăcut în Bulgaria. De ce? Pentru că am făcut unele dansuri pe care le-am făcut aproape bine…”, spune cu modestie fetița.

Emoții? Nu știe niciuna dintre ele ce sunt. Mai mult, Andra Cocioreanu, o fetiță ochioasă de 7 ani, explică și ce tehnică specială are: „Pur și simplu, când am vreodată emoții le alung. Plecați, emoțiilor, de aici! Da, așa le zic! Și pleacă”.

Le coordonează Denisa Eustasius, care le dă indicații scurte la antrenamente. Și ea a visat dintotdeauna să aibă un club sportiv. „De foarte foarte mică, am înțeles de la mama că făceam prin casă, mă dădeam peste cap, mă cocoțam, făceam tot felul de chestii acrobatice. Mama la 5 ani m-a dus la gimnastică și de atunci m-am îndrăgostit efectiv și nici până în ziua de azi nu m-am mai dezlipit de gimnastică”, povestește antrenoarea de campioane la gimnastică estetică.

A aflat apoi cât de greu este să faci performanță și asta din cauza lipsei de susținere a statutul. Pentru că are un club privat, fetele din echipa ei nu primesc nici măcar burse, fiindcă nu sunt acceptate la concursurile recunoscute de Ministerul Educației. Mai mult, dosarul pe care l-a depus la minister pentru recunoașterea oficială a gimnasticii estetice nu a primit un răspuns nici astăzi.

România are rezultate bune și la celelalte ramuri ale gimnasticii. Ultimele reușite au fost la Cupa Mondială de gimnastică artistică de la Doha.

Campioane la gimnastică estetică, dar cu sacrificii

„În primul și în primul rând trebuie să fie clar pentru toată lumea că totul, absolut totul, se face pe banii părinților. Niciodată nu am primit o finanțare de la stat, nu poate fi vorba de așa ceva, iar sponsori sunt prea puțini. Nu sunt burse. Ne zbatem din punctul ăsta de vedere pentru că este acel program al ministerului învățământului care acordă burse elevilor merituoși, dar cu foarte mare greutate accedem la concursurile care ar putea să aducă o bursă copiilor”, explică Denisa Eustasius.

Sala în care fac antrenamentul este destul de mică, astfel că uneori, sportivele mai fără experiență se sperie de covoarele mari din cadrul competițiilor și greșesc coregrafia. „Acum dacă ar fi făcut toată rutina, ar fi trebuit să intre prin perete”, explică antrenoarea în timp ce urmărim dansul uneia dintre fetițe.

Gimnastele se antrenează de patru ori pe săptămână câte trei-patru ore și înaintea competițiilor chiar mai des. Munca lor vine cu rezultate pe care le aplaudă tot părinții și puțini dintre cei care știu ce înseamnă acest sport. „Gimnastica estetică dezvoltă fetițele pentru că marea majoritate a cazurilor este vorba de fetițe, sunt doar puține țări în lume care au adus și băieți în gimnastica estetică. Le face corpul înalt, subțire, grațios, cu picioare lungi. Mușchiul nu iese în evidență, este longilin, întins pe osuleț, Sunt elegante, grațioase, și asta le face deosebite”, explică mai multe dintre avantajele practicării acestui sport.

Echipamentele sunt însă destul de scumpe. Ele trebuie să fie trainice și foarte frumoase, cu elemente decorative. Toate sunt plătite și părinți, la fel și deplasările la competiții. Dar pasiunea rămâne mai presus de orice sacrificiu pentru micile campioane.