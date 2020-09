VIDEO | Coșmar pentru românii aflați în vacanță în Grecia, după ce uraganul Ianos a lovit Insulele Ionice

Cele mai puternice intensificări ale vântului au fost înregistrate în insulele Kefalonia și Zakynthos, destinații preferate de turiștii români care își petrec vacanța în Grecia.



Mai mulți turiștii au surprins în imagini urmările furtunii, postând pe forumuri de vacanță mai multe fotografii.

Silviu a publicat pe forumul Vacante in Grecia o fotografie din portul Agia Efimia, Kefalonia.

O altă turistă a urcat pe forum un videoclip înfricoșător.

Din cauza vremii, mulți români vor să-și scurteze sejururile și să plece spre casă.

Secretariatul General de Protecție Civilă a sfătuit persoanele aflate în zone inundate să evite să rămână la subsol și parter, ”mai ales dacă acestea sunt situate sub nivelul mării. Luați în considerare să nu stați acasă și să mergeți să locuiți cu rudele sau la prieteni timp de două zile pentru a depăși această perioadă de condiții meteorologice extreme”. Autoritățile cer și ”evitarea deplasărilor care nu sunt obligatorii”.

”Copacii cad peste tot”, a declarat și prefectul Insulelor Ionice, Rodi Kratsa, pentru televiziunea de stat.

Din fericire, în insule Zakynthos şi Kefalonia, situate în vestul Greciei, nu au fost înregistrate victime.

Primarul din Kefalonia, Theofilos Michalatos, a confirmat că nimeni nu a fost rănit, dar au fost afectate casele insulei, infrastructura de transport și facilitățile de apă. O barcă s-a scufundat.

First light of the day #medicane #ianos #janus now in full effect. Power outages i most part of Zakynthos Island and many damages reported. pic.twitter.com/KvN236nn8Y — Constantine (@Constantine_Sin) September 18, 2020

Cyclone ‘Ianos brings severe weather to Greece. Footage captured in Argostoli, Kefalonia. #medicane #Kefalonia #ianos pic.twitter.com/g1PIOG63bC — Greekcitytimes (@greekcitytimes) September 18, 2020

Jerusalem beach on #Kefalonia in the middle of the #Ionas #medicane storm. The entire beach has been eroded away and loads of scary damage. pic.twitter.com/KtJXDCvB8l — Tayo Kopfer (@tay__ok) September 18, 2020

Dar au fost semnalate întreruperi de electricitate şi circulaţia pe o parte din drumuri a fost întreruptă.

Și pe insula Itaca a căzut curentul pentru o bună perioadă de timp.

Corfu şi Lefkada au fost afectate, într-o măsură mai mică, de intemperii.

Conform presei locale, pompierii au primit cel puțin 60 de apeluri de asistență, în principal legate de copacii dezrădăcinați și de inundații în case și în magazine.

O barcă de agrement elveţiană ancorată în Itaca a fost luată de valuri, însă cei doi pasageri de pe ambarcaţiune au reuşit să ajungă la ţărm, potrivit agenţiei de presă elene ANA. O altă barcă s-a scufundat în portul Zakynthos, însă pasagerii săi – belgieni – sunt teferi şi nevătămaţi, a mai spus prefectul Insulelor Ionice.

Două zboruri Ryanair programate să ajungă pe insula Kefalonia au fost redirecţionate către Atena, iar legăturile maritime pentru şi către insulă au fost întrerupte.

Conform meterologilor, uraganul, denumit Ianos, urmează să lovească vestul Greciei cu aceeaşi intensitate pentru încă 6-9 ore şi apoi să înceapă să se deplaseze către sud.

Uraganul Ianos este aşteptat să ajungă în Peninsula Peloponez vineri seara.

A strong Mediterranean tropical-like cyclone called a #Medicane is tracking towards Greece and threatens destructive winds, torrential rainfall and floods. pic.twitter.com/Icqs3XHWLO — World Meteorological Organization (@WMO) September 17, 2020

Grecia a fost lovită de un uragan în 2018, care a provocat moartea a două persoane pe insula Evia.

Conform BBC, uraganul Ianos este descris ca o furtună mediteraneeană, fenomen care a apărut pentru prima dată în Grecia în 1995.

Foto principal: EPA

