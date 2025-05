„Pe oricine am votat, tot ei au ieșit!”

Cei cinci jucători de table de lângă monumentul eroilor din Pucioasa se crispează când îi întrebăm de alegeri. Între două aruncări de zaruri, țin să reafirme că votul e secret. Unul dintre ei amenință cu distrugerea telefoanelor, dacă-l înregistrăm. Un altul, mai împăciuitor, ne oferă o soluție: „Duceți-vă peste drum, că acolo găsiți oameni care să vorbească. Vorbesc și vorbesc!”. Peste drum se află, alăturate, sediile PNL și PSD. „Am votat USR o dată și mi-am luat-o în bot!”, spune unul dintre jucători. Apoi tace, mustrat din priviri de colegii de masă.

La unul dintre barurile din Răzvad, oamenii sunt mai dornici de vorbă. S-au oprit la bere, după muncă. Vânzătoarea ne atrage atenția că „patroana nu vrea să se discute politică la magazin”. Dar cei patru bărbați fac haz de asemenea pretenție, „doar facem conversație”.

Ca să nu se abată conversația pe un făgaș prea serios, un domn așezat pe scaunul din colț, cu spatele la stradă, proclamă solemn că „politica e o c..vă din care nu poți ieși”.

„În ultimă instanță, am să-mi întreb copilul”

Un bărbat de 60 de ani, care precizează că a fost, la un moment dat, membru în Partida Romilor, mărturisește că este confuz. Și din pricina candidaților, și din pricina televiziunilor.

– Toată lumea este derutată. Ne derutează faptul că am ajuns în acest moment în care nu putem să ne mai gândim la ce ne oferă viitorul. Nu știm. M-am uitat la dezbaterile electorale. Nu mi-a plăcut de nici unul dintre candidați. Promisiunile… Dar mai mult restrângerile care vor veni… Amenințările de ce ne așteaptă, în acest moment critic în toată lumea, cu războiul de lângă noi. Prin exprimarea lor, unii ne duc cu gândirea că poate o să ajungem din nou spre comunism.

Mersul la vot în turul II al alegerilor prezidențiale e problematic printre locuitorii din Dâmbovița

– Era mai bine înainte, intervine domnul cu tehnica și rămânerea în urmă.

– Am ajuns să nu prea mai discut prin telefon, nici cu băiatul, nici cu mama, nu prea le spun ce am în cap, continuă domnul de 60 de ani. Cred că în ultimă instanță am să-mi întreb copilul ce să fac. În mod cert, am să-mi exprim votul. Nu să-l anulez, să-mi dau cu părerea. Dacă toți ar gândi ca mine, viitorul ne-ar fi format în comun, în grup. Dacă noi luăm decizii în locul altora și ăia stau acasă, și după aia ne condamnă… Nu răspund niciodată nimănui când mă întreabă cu cine-am votat.

– Da, dar dacă dacă n-ai ștampilă pe buletin, nu mai ai intrare prin instituții, intervine un coleg de conversație. Îți cere buletinul să vadă câte ștampile ai. Am pățit. În turul I n-am fost, că n-am avut buletin, era expirat. Să vedem acum. Din toți care au fost… Poate cu ăsta, cu Crin Antonescu votam.

– A ieșit Crin, și-a lăsat petalele…

„E mai violent, unii îl văd ca mai bun conducător”

Râsete. Domnul de 60 de ani își expune, pe scurt, biografia. A jucat la pariuri, s-a lăsat de ele, „sub jurământ”. Dar a făcut datorii uriașe, pe care le plătește și acum. E angajat la o firmă, în zonă.

– Suntem bulversați toți, lucrăm în colective mari… De sute de oameni. Sunt bulversați oamenii. Unii percep într-un anumit mod prezența lui Nicușor Dan, alții îl văd pe ăla că este puțin mai violent, mai agresiv verbal… Îl văd ca un mai bun conducător… Nu știu, nici ăla, nici ăla… Cred că este momentul în care toată Dâmbovița asta, și cei cu două clase, și cei cu două facultăți… Să se cumuleze lipsa de educație și lipsa de experiență politică cu inteligența. Sunt niște somități, poate gândesc mai bine, să ne ajute prin prezența lor.

„Știu cum se lua Bac-ul și înainte de Revoluție, și după”

Toți cei patru din Răzvad sunt de acord că diplomele de Bac sunt irelevante pentru funcția de președinte.

– Nota de la Bac contează prea puțin. Soția mea a lucrat în învățământ. Știu cum se lua Bac-ul și înainte de Revoluție, și după aceea… La cum avem sistemul de sănătate și învățământ în momentul ăsta, nu contează.

– Trebuie să fii gospodar.

– Poate avea înclinație la altceva decât materia la care a dat examen. Nu e bun la aia, dar e bun la ailaltă. E o ruletă cu alegerile astea.

– Aș vrea să fie mai sinceri și să ne ofere mai multe detalii despre ce vor face în viitor. Să facă o dezbatere între ei doi, fără violențe verbale. Să fie sinceri, că noi ne dorim foarte mult sinceritate, după perioada aia comunistă pe care am trăit-o. A fost extraordinar de greu, dar parcă era mai bine ca acum. Poate nu mai judecăm, dar era mai multă stabilitate. Acum se vorbește, dar libertatea asta de exprimare ar trebui să fie și pedepsită. Când începi să jignești, nu mai e libertate de exprimare.

„Unele televiziuni poate că ar trebui întrerupte în campanie”

Un mare rol în deruta alegătorilor îl au televiziunile, consideră domnul de 60 de ani. Ceilalți trei îl privesc oarecum cu milă, ca pe unul care încă își mai ia informațiile de pe micul ecran.

– La televiziuni, sesizezi încercarea de a te influența. Aduc un mare deserviciu. Încearcă să ne influențeze, în loc să ne spună realitatea. Ar trebui să fie formatorii de opinie a noastră, a oamenilor, indiferent de vârstă. În perioada de campanie, unele televiziuni poate că ar trebui întrerupte. Să ne lase să ne dăm seama, în modul nostru simplist, cu școala pe care o avem, pe cine alegem. Televiziunile ar trebui să ne îndrume, nu să ne zăpăcească de cap. Ăla înjură pe ăla, ăla înjură pe ăla. Nu e o metodă de educație.

– Nivelul unei țări se reflectă în educație și în numărul de fântâni pe care-l ai, trage concluzia domnul cu tehnica. Asta e valoarea unei țări. Bogăția ei. Nu totul trebuie plătit. Gazul nostru unde e? Unde sunt apele minerale? Cineva a dat chezășie Roșia Montană, să facă împrumuturi, să plătească datoriile.

Poate candidații nu au știință să rezolve lucrurile, dar au consilieri, pe domenii. Că nu știe președintele. Dacă nu e priceput consilierul, are dreptul de a pleca. Marii domnitori aveau și ei dregători.

Cum consilierii prezidențiali sunt o necunoscută și mai mare decât cine va ieși președinte, domnul nostalgic după industria dinainte de ‘89 repetă că „alegerile sunt o loterie”.

„Georgescu ducea țara pe culmi”

Pe strada Viselor, din satul Gulia, comuna Tărtășești, s-a pus asfalt. Dar multe dintre casele arătoase sunt goale, pentru că proprietarii sunt la muncă în străinătate. Satul are în jur de 1.700 de locuitori, dintre care 1.099 sunt înscriși pe listele de vot.

Doi soți repară gardul de la grădina lor. „De cinci ani ne străduim să facem o casă și nu reușim”, spune femeia, arătând spre bucata de pământ. Pe o parte din teren, cei doi au pus ceapă, roșii și usturoi, dar usturoiul a fost atacat de un vierme sârmă și recolta e compromisă.

– Am votat la turul I, la turul II nu știu dacă mai mergem, răspunde soțul la întrebările despre campanie. Suntem nehotărâți. Mergem să anulăm. Ne mai uităm la dezbateri, dar…

– Ni s-au părut dezastruoase dezbaterile, adaugă soția. Și la asta ultima, singura, de fapt, ne-am uitat. Simion… Cred că e împins de cineva, îl învață cineva. Georgescu ăsta cred că-l învață.

– Părerea mea e că dacă îl alegeam pe nebunul ăsta, pe Georgescu, ducea țara pe culmi, spune soțul.

„Să pună lumea la muncă!”

Din acest moment, soția se trage un pic mai la o parte și își lasă bărbatul să se desfășoare retoric.

– Nu cred că îl ia Simion premier, că n-are putere Simion. Îl sapă ăștia, îl mănâncă cu zile ăștia. Da, cam asta e… Zic să fie ca în Germania, să lași patentul ăsta aici, mâine să îl găsesc tot aici. Înțelegeți? Se fură mult, enorm. Dacă ar da la salariu, să nu pună mâna… Dă la salariu, ca în Olanda. Ăla nu pune mâna pe motorină, pe nimic. La noi, cum să nu pună mâna, dacă-i dă 3.500 pe lună? Băiatul cel mare lucrează la bancă și-i dă 3.500 (n.red. – de lei) pe lună. Ce salariu îi ăsta? Chiar, pe bune… Știți ce speranță ar fi? Cu nebunul ăsta de Simion, să iasă și să se cupleze cu Georgescu și să dea țara peste cap! Să dea țara peste cap, să pună lumea la muncă! Știți cum aș face eu? Muncești, te plătești, nu muncești, stai acasă. Trebuie să vii la muncă. Așa ar trebui. Văd ce e la stat și ce e la particular. Cum să refuzi munca? Trebuie să faci omul să nu refuze.

Omul se oprește, să-și tragă răsuflarea. Se uită în zare, rotind cleștele în mână.

– Șansele sunt minime să-l aducă pe Georgescu premier. Nu trebuia anulat turul I din noiembrie. Știți ce-ar fi frumos? Să-l anuleze și pe ăsta acum. Frumos ar fi.

– Și-așa suntem pe marginea prăpastiei, precizează, timid, soția, sprijinită de cadrul porții.

„Unul doarme, altul ne bagă în război”

O apariție pe strada Viselor: un bărbat de 70 de ani, micuț, cu pulover albastru și pantaloni cărămizii, trece pe o trotinetă. Trăiește dintr-o pensie de 2.200 de lei după 46 de ani de muncă. Are o soție bolnavă acasă. „Din 2002 bolnavă. A muncit la ferma partidului. Are depresie, glaucom, diabet. Și cei de la comisii au zis că e bună de muncă. Vă dați seama cât dau pe medicamente? Și alții sunt mai tineri ca ea și au pensie”.

Omul oprește trotineta în mijlocul drumului puțin circulat. „Am fost mecanic. Puneam peste pantofi ciorapi. Plecam la muncă. Polei. Trosneau pomii de ger în pădure. Și am dus-o mai bine. Eram și mai tânăr. Aveam un serviciu asigurat. Aveam data de 11 și 26 – luam banii. Aveam la sfârșit de lună o primă. La trei luni, alta”.

Domnul pe trotinetă încă nu știe dacă merge la vot sau nu. „Nici ăla, nici ăla din candidați nu pot să ne aducă să ne fie la fel de bine. În turul I, l-am votat pe Ponta. Vă spun deschis. Nu mi-e frică decât de Dumnezeu. Deci unul doarme, iar altul ne bagă în război. Ascultați ce vă spun, am și eu o vârstă. Simion ne bagă în război cu rușii. Așa cred. Când eram în clasa a VIII-a, un director, Năstăsoiu, era extraordinar. Nu puteai să te duci cu lecția neînvățată. Nu ca acuma, dacă-l atinge, «mi-a omorât copilul». Nu! Atunci se învăța carte. Și-n clasa a VIII-a directorul ne-a întrebat pe fiecare ce prevede. Și din toți copiii eu am zis că prevăd al treilea război mondial. Și uite că se apropie. La turul II, nu m-aș duce, dar mi-e că am mustrări dacă stau acasă. Mie îmi pare rău de tineretul ăsta, că nu gândește. Rețineți ce spun.

„Ai uitat, bă, al dracu, de unde ai plecat?”

Pensionarului din Gulia îi pare rău și de „ăștia din diaspora”.

„Să vină să trăiască ei în România. Să se chinuie. Că e de muncă în România! Și mesajele pe care le dau ăia… să le fie rușine! Atât vă spun. E păcat, în țara lor e de muncă. Și hai să fim sinceri, hai că s-au construit autostrăzi, hai că s-au făcut fel și fel de vile peste tot. E de muncă, dar știi, bani puțini. Munca trebuie s-o faci și să fii mulțumit. Nu te duci acolo că ești șmecher sau ceva. Am pe cineva, neam cu mine. Când a murit taică-său, povestea la biserică: «La noi, în Italia…». Ai uitat, bă, al dracu, de unde ești? Panarama dracu! «La noi, în Italia!». Mi-e scârbă. E păcat. Am 70 de ani. Mă-sa pe gheață, să mor dacă-mi pare rău dacă mor.

Dar să se gândească la copilașii ăștia. Ce e în Ucraina? Și mai zice cu Dumnezeu. Dumnezeu ăsta nu vede câți copilași au murit nevinovați? Ați văzut ce greu se crește un copil? Mi-e scârbă să spun că sunt român. Toți pe ciolan, dar la omul amărât nu se gândește unul. Sau la omul bolnav”.

„Oricine ar ieși, tot noi plătim datoriile”

Șoferul care-l claxonează pe domnul cu trotineta e chiar fiul acestuia, un bărbat voinic, de vreo 40 de ani. Scoate capul pe geam să declare că e resemnat cu privire la viitor. „N-am fost la turul I și nici la turul II nu mă duc. Orice s-ar întâmpla, oricine ar ieși, tot noi plătim datoriile. Pică pe cetățeni. Orice s-ar întâmpla. Pentru noi va fi nu la fel de rău. Mai rău! Suntem datori vânduți, se știe asta”.

Am întâlnit și un biciclist pe strada Viselor. Grizonant, cu ochelari de soare și tricou portocaliu. „Vreau să iasă Simion. Dar cred că alegerile sunt măsluite. Ce aștept? Să fie mai bine. Are mult mai multe Simion decât Nicușor Dan, așa văd eu, în perspectiva mea. Nu mă interesează cât a luat la Bac. Poate să aibă și 4. Mă interesează că e contra sistemului. Dacă se aliază cu Georgescu, o să facă tot ce-a promis. Eu vreau să iasă Simion, dar nu știu dacă-l lasă. Vedeți ce s-a întâmplat și cu Georgescu. Acum cred că asta se încearcă, și anulare, și să fure și voturi”.

„Sistemul din România, din Europa e foarte bun”

În Gulia, trăiesc și familii de refugiați din Ucraina. Copiii ucraineni au învățat româna și merg la școală aici, se joacă împreună cu copiii din sat. Unul dintre puști ne spune că el s-ar mai întoarce în țara lui, s-o vadă pe „babușca”, de care i-e dor. Apoi ar veni înapoi în Gulia, pentru că „aici am prieteni acum”.

Și nu doar ucraineni au aflat un acoperiș sigur în satul dâmbovițean.

Un bărbat din Bangladesh, în vârstă de 36 de ani, lucrează aici în construcții. Spune că e foarte mulțumit de slujba de aici. Se gândește să-și aducă și familia – părinții, soția și copiii – cândva, lângă el, în țara noastră. Nu e la curent cu febra electorală sau cu promisiunile candidaților. „Îmi plac românii, sunt cinstiți, buni. Sunt mari diferențe aici față de țara mea. Sistemul de aici e foarte bun. Ca și sistemul din Europa, în general. Îmi place România. Iarna? Da, da, îmi place și frigul. La mine în țară e prea cald”.

Cine a fost favoritul localnicilor în primul tur

Iată cum au votat oamenii din aceste localități în primul tur al alegerilor prezidențiale din acest an:

În oraşul Pucioasa, prezenţa la vot în turul I a fost de 50,31%, sub media înregistrată la nivel naţional (53,21%). Din cei 6.083 de cetăţeni care în duminica de 4 mai au mers la vot în Pucioasa, 2.100 au pus ştampila pe George Simion (35,19%), 1.380 – pe Nicuşor Dan (23,13%), iar 1.175 – pe Victor Ponta (19,69%).

În satul Răzvad, din comuna cu acelaşi nume, în turul I au mers la vot 1.970 de alegători din cei 3.607 înscrişi pe listele permanente. Alţi 197 au votat pe liste suplimentare, 2 – cu urna mobilă, iar prezenţa la vot a fost de 54,61%. La cele trei secţii de votare organizate în Răzvad, George Simion a obţinut 1.642 de voturi şi s-a clasat pe locul I, cu 39,45%. Nicuşor Dan a fost preferat de 827 de alegători (19,87%), iar Crin Antonescu a luat 768 de voturi (18,45%).

În satul Gulia, comuna Tărtăşeşti, din judeţul Dâmboviţa, sunt 1.099 de alegători înscrişi pe listele permanente. Pe 4 mai au votat 560 dintre ei, iar alţi 316 alegători au votat pe listele suplimentare, ceea ce a dus la o prezenţă record la urne: 79,71%. Secţia de votare a fost amenajată la Dispensarul Uman din sat. După numărarea buletinelor, a rezultatul următorul podium: 1. George Simion, cu 328 de voturi (37,.88%), 2. Nicuşor Dan – 205 voturi (23,67%), Crin Antonescu – 155 de voturi (17,9%).

În toate cele trei localități, în turul I al alegerilor prezidențiale de anul trecut, pe primul loc s-a clasat Marcel Ciolacu, urmat de Călin Georgescu.

