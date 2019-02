Se pare că între cele două e un conflict mai vechi. Una dintre fete, cea îmbrăcată în haină închisă la culoare, a suferit de o hemoragie nazală, dar n-a vrut să cheme poliția, a anunțat replicaonline.ro.

„Știam eu că nu trebuia să venim aici, în parcul de la Far. Trebuia să mergem direct la școală. Am ajuns, stăteam și a venit deodată o altă fată și a început s-o tragă de păr, fără să facă nimic. Apoi a lovit-o și cu pumnii”, a spus o minoră aflată la fața locului.

„Cred că totul a pornit de la un băiat”

„Ele au un conflict mai vechi. Se ceartă de mai mult timp. Cred că totul a pornit de la un băiat. Fata care a început scandalul este mai mare, dar este tot în clasa a VIII-a, pentru că a rămas de două ori repetentă. Este agresivă..”, a spus o altă colegă.

Un trecător a intervenit, a început să filmeze și i-a certat pe cei aflați la fața locului că acceptă o asemenea situație fără să intervină, dar toți aceștia și-au luat tălpășița.

A rămas pe loc doar una dintre fetele implicate în conflict, care prezenta epistaxis (hemoragie nazală). Aceasta nu a dorit să ceară ajutorul cadrelor medicale și nici să fie anunțată Poliția. Însă, reprezentanții unității școlare au fost înștiințați despre cele petrecute, în ideea ca starea fetei cu hemoragie nazală să nu se agraveze. Directorul unității de învățământ a menționat că va investiga situația.

