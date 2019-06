VIDEO | Microbuzul fără șofer și curierii-roboți, invențiile viitorului în Estonia de astăzi

O mașină se oprește să dea prioritate robotului. Dar robotul nu vrea să treacă strada. Așa că își ia un claxon și apoi mașina trece. E primul claxon pe care l-am auzit în tăcutul Tallinn. Mă iau după creaturile cu șase roți care sunt teleghidate de undeva din clădire și care se întind ca păianjenii pe o pânză invizibilă, în tot campusul. Studenții s-au obișnuit cu creaturile, le deschid ușa să intre în clădire sau se feresc din calea lor.

Microbuzul fără șofer și curierii-roboți, în campusul Universității Tehnice din Tallinn

Aceste gângănii robotice sunt viitorul livrărilor de mâncare și colete. Roboții estonieni livrează deja mâncare în campusul Universității George Mason din Virginia, SUA. Îți descarci o aplicație, îți alegi mâncarea, alegi punctul de întâlnire cu robotul și îți primești mâncarea. Nu știm dacă robotul e programat să-ți zică și „Poftă bună!”, dar altfel e serviciul perfect. Și alte campusuri au implementat roboțeii de livrare produși de alte companii.

„Scopul nostru este să facem viața oamenilor mai ușoară, fie că înseamnă să nu mai stai la coadă, să-ți mănânci prânzul pe iarbă, nu în cantină sau să-ți găsești timp să mănânci mai sănătos în timpul studiului pentru examene”, a spus Ryan Tuohy, vicepreședintele companiei estoniene Starship pentru Washington Post.

Echipa de cercetători care a realizat microbuzul fără șofer

Mașina fără șofer „de pe ultima milă”

La doi pași, în laboratoarele Facultății de mecatronică, se fac ultimele teste pentru microbuzul fără șofer. „Se apropia aniversarea de 100 de ani a Estoniei, din 2018. Și ne-am gândit cum putem sărbători. Am zis că avem ceva laboratoare interesante, dar nu era suficient. Din vara lui 2017 a început proiectarea și producția. Așa că putem spune că am construit o mașină de la zero în 14 luni. Prima cursă oficială am avut-o pe 20 septembrie 2018”, povestește începuturile Mari-Ly Klaats. Frumusețea blondă de doar 24 de ani este responsabilul cu relațiile publice a Iseauto, compania care va aduce pe străzile din Tallinn primul microbuz fără șofer.

Primele două mașini sunt meșterite de trei dintre membrii echipei. Din septembrie vor duce pasageri pe un traseu de o milă, până la celelalte mijloace de transport ale orașului. Așa se și numește: „last mile selfdriving machine”. Vor să îi ia pe estonienii cu ușurelul, fiindcă experiența e ciudată la început. Din același motiv mașina care prinde 130 de kilometri pe oră va merge cu doar 25. „Măcar la început, din motive de securitate, dar apoi dacă va merge mai repede, te poți speria puțin. Pentru că nu ai volan sau pedale, așa că vom începe ușurel. Mașina este în procesul de îmbunătățire. Dezvoltăm și un limbaj om-mașină. Cu ajutorul panourilor încercăm să interacționăm cu oamenii ca de exemplu, dacă omul este la trecerea de pietoni să înțeleagă dacă mașina se oprește și îi cedează trecerea”, explică Mari-Ly.

„Prima reacție a fost că nu vom avea o astfel de mașină, e periculoasă, e neobișnuită, dar acum oamenii au început să o accepte și chiar ne întreabă când va ajunge pe străzi ca să poată să meargă cu ea”, mai spune tânăra despre cum este primit neobișnuitul vehicul.

Mari-Ly Klaats, PR la Iseauto Tallinn

Țara inovării

Pentru că este ziua porților deschise la universitate, Mari-Ly explică și unui vizitator despre proiect. Mereu se trezesc la ușa lor cu tot felul de curioși și de fiecare dată își fac timp să vorbească de proiectul lor. Pentru că așa vorbesc despre Estonia. Așa pun Estonia pe harta mare a lumii.

Mașinile fără șofer sunt o preocupare pentru tot Globul. Companiile auto fac ultimele teste și croiesc strategiile pentru implementarea sistemului selfdriving. Este o cale lungă, dar care este străbătută cu viteză tot mai mare, cu cât tehnologia evoluează. Și se ridică problema siguranței. „Bineînțeles că nu putem furniza siguranță 100%. Dacă de exemplu vor fi oameni care se vor arunca în fața mașinii… Vom avea frâne de urgență dacă obiectul este la distanță de sub un metru, dacă un copil va alerga repede la o distanță de un metru, autobuzul va frâna. Dar dacă obiectul e la o distanță mai mare de un metru, mașina se va opri cu ușurință”, mai spune Mari-Ly.

Estonia este țara curajoasă, cu o populație mică, e drept, care lucrează la cele mai inovative proiecte. Companiile lor se întrec în creativitate. Vestiare automatizate pentru livrări de colete, mașina electrică pe trei roți sau hotelul camuflat în natură, indiferent de domeniu, estonienii joacă dur la masa de poker a lumii. Și par să aibă mereu un as în mânecă.

CITEȘTE ȘI:

Am fost acasă la primul judecător-robot al lumii! În Estonia, cele mai simple procese civile sunt tranșate de inteligența artificială. „Doar 10% din cazuri sunt contestate de om” | VIDEO – REPORTAJ

VIDEO | Trei țări într-o singură zi: Estonia, Finlanda și România. În Finlanda, copiii au propriul lor scrutin odată cu cei mari, la noi nu pot vota nici măcar adulții!

CORESPONDENȚĂ DIN TALLINN | Reporterul Andreea Archip ne arată cum se votează în Estonia, unde votul e gândit să fie la îndemâna cetățeanului