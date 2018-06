VIDEO/ Fiul unui preot din Iași produce și vinde vinuri cu etichete desenate de Horațiu Mălăele

Într-o zonă de lângă Iași, înconjurată cu zeci de hectare de vie, familia Olteanu are o cramă și o mică fabrică unde produce vin. Vin de pe dealul Bucium. Familia Olteanu are 17 hectare de vie, moștenire de familie. În 1992, preotul Gabriel Olteanu, cu soția și cei doi copii au lăsat Bucureștiul pentru Iași, unde aveau o moștenire de familie. “După ce au început să iasă legile care să ajute oamenii să- și recupereze terenurile, tata, care este preot și mama, soție de preot, s-au hotărât să se mute la Iași pentru a se ocupa mult mai bine de treaba asta ( cu via- n.r.)” și-a început Marian povestea. Pentru construcţia cramei şi dotarea acesteia cu echipamente moderne de vinificare au accesat fonduri SAPARD, prima variantă de fonduri structurale europene lansată în România. Fondurile au fost în valoare de 480.000 de euro şi au luat și un împrumut de la bancă de 1.000.000 euro, iar restul au fost fonduri proprii. În total o afacere de 1.9 milioane de euro.

De la Facultatea de Drept, la prezentarea vinurilor

“În 2008 părinții mei au făcut proiectul, în 2009 a fost implementat, în toamna acelui an fiind chiar primul an de producție și din 2010, prima sticlă de vin vândută”, mai spune băiatul de preot, care acum se ocupă de afacerea familiei. La început erau doar 5 oameni care munceau în această afacere. “Este o vie veche de 50 de ani. Așa am găsit-o, nu am replantat încă. Ne dorim doar că o parte din ea să o replantăm, doar pentru diversificarea sortimentelor. În prezent avem Aligoté, Feteasca regală și Fetească albă și pe ici pe colo ceva negru, Fetească neagră și Merlot”, mai spune tânărul de 31 de ani.

A terminat Facultatea de Drept la Iași, dar, tot uitându-se la ce fac părinți lui și stând pe lângă enolog și pe lângă cei implicați în tot acest proiect, a învățat cum se face vinul, dar și să-l prezinte într-un mod aparte. A vrut să aducă un suflu nou afacerii și s-a ocupat cu interes de partea de marketing. Numele Gramma l-au ales cu ajutorul unei echipe de specialiști. “Eram mai mulți la o masă şi am început să discutăm despre ce nume să dăm vinului, să fie un nume deosebit. Și cum tot discutam noi așa, devenisem vorbăreți și am decis că ăsta e vinul conversaţie. Numele Gramma în greacă înseamnă gramatică, literă, cuvânt”, a mai spus Marian Olteanu.

Etichetele, incluse în topul Forbes

A urmat un alt pas important pentru această afacere: alegerea etichetelor. Marian este de părere că oricine are un produs bun are întotdeauna grijă de prezentarea acestuia “Etichetele transmit un mesaj despre munca ce a fost depusă și despre viziunea producătorului. Maestrul Horațiu Mălăele ne-a făcut onoarea de-și pune lucrările pe etichetele noastre și de atunci sunt înconjurate de o aură mult mai specială”, mai spune tânărul afacerist.

Cum a ajuns la Horațiu Mălăele? Ideea a aparținut mamei lui Marian. O cunoștea pe Meda Victor, actrița principală din filmul “Nunta mută” (film regizat de Horațiu Mălăele). Ea este ieșeancă și s-a căsătorit cu un prieten de-al familiei. Pe invitația de nuntă a Medei, era o ilustrație de-a lui Horațiu. Meda i-a pus în legătură. Marian ne-a povestit că ceea ce l-a convins pe marele actor să colaboreze cu ei a fost o întâmplare pe care Horațiu Mălăele a trăit-o la Iași. “Maestrul Mălăele era cu nașul lui la un restaurant din Iași și când și-a întrebat nașul ce vin să bea, care este cel mai bun vin, acesta i-a spus de vinul nostru, fără să știe că noi avusese câteva discuții cu maestrul. Atunci, domnul Mălăele m-a sunat, era după ora 10 seara și mi-a spus că putem începe colaborarea”, povestește Marian.

Pe una din sticle este autoportret Horațiu Mălăele, iar într-o altă schiță, din linii simple a desenat-o pe Meda Victor, din rolul din Nuntă Mută. “Etichetele, mai ales la vinuri, sunt extrem de importante. Trebuie să transmită o stare de spirit, cultură vinului, să știi la ce să te aștepți când deschizi sticla”, mai spune tânărul afacerist. Cu aceste etichete vinurile sale au fost incluse în topul Forbes-Cele mai cool etichete de vinuri din lume, în ediția din primăvara anului 2016.

Marian Olteanu a participat, în urmă cu 4 luni, și la Pink Rose Festival de la Cannes, primul festival profesionist dedicat în exclusivitate vinului rose, iar străinii au apreciat foarte mult vinurile românești.

Anul trecut familia Olteanu a produs 75.000 de litri de vin, iar pentru toamna aceasta se așteaptă la o producție de 100.000 de litri .

