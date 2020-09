Înregistrarea video, care durează 11 secunde, arată mai mulți polițiști pe biciclete, care par să se îndrepte spre protestatari.

La un moment dat, se vede cum unul dintre polițiștii americani trece cu ambele roți ale bicicletei peste capul unui manifestant întins la pământ.

Ofițerul de poliție a fost trimis în concediu administrativ, în timp ce oficialii investighează incidentul, conform The Independent.

Comportamentul polițistului va fi analizat, urmând să se desfășoare o anchetă penală, la cererea Departamentului de Poliție din Seattle.

The police at the #seattleprotests just ran over an injured mans head with their bikes. @SeattlePD is this how you train your officers? pic.twitter.com/c4e146tsmi