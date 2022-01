În timp ce jurnaliştii se pregăteau să plece de la o reuniune a Consiliului Concurenţei din subordinea lui Biden, Peter Doocy, un corespodent la Casa Albă cu care preşedintele se contrează cu regularitate, a întrebat dacă inflaţia nu este un handicap politic în perspectiva alegerilor.

„O inflaţie mai mare este un avantaj uriaş”, a răspuns Biden sarcastic peste gălăgia jurnaliştilor care strigau întrebări, aparent fără să realizeze că microfonul încă îi mergea.

„Ce idiot” (n.r. what a stupid son of a bitch”), a adăugat preşedintele. Insulta a apărut apoi ca atare în transcrierea reuniunii trimisă luni seară de Casa Albă.

La aproximativ o oră de la acest schimb de replici, Biden l-a sunat pe Doocy pe telefonul mobil şi l-a asigurat că „nu a fost nimic personal” în reacţia sa, a declarat ulterior jurnalistul într-o emisiune la Fox News.

Reacţia lui Biden a surprins şi a atras o avalanşă de critici, în special din tabăra conservatoare.

I am no fan of Joe Biden’s, but stupid questions need to be shut down https://t.co/QFI56qxLWW