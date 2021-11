Un avion britanic cu reacție F-35 s-a prăbușit la scurt timp după decolare, la începutul acestei luni, în timp ce efectua operațiuni de zbor în Marea Mediterană. Ministerul de Justiție a spus că este prea devreme să comenteze filmările și că încă nu a fost recuperată aeronava.

Imaginile, distribuite pe Twitter, par să arate un avion cu reacție F-35 care se apropie de marginea portavionului în timpul decolării. În loc să câștige viteză, avionul încetinește pe măsură ce ajunge la rampă și se răstoarnă în ocean.

Videoclipul, care pare să fi fost înregistrat de la una dintre camerele de supraveghere ale portavionului, arată apoi un pilot care se ejectează din avion. La câteva secunde după ce avionul a dispărut din vedere, o parașută poate fi văzută plutind în jos spre mare, chiar în fața navei de 65.000 de tone.

La începutul acestei luni, Ministerul Apărării a confirmat că a avut loc un accident și a spus că pilotul a fost recuperat în siguranță.

Într-o declarație de luni seară, Ministerul de Justiție a spus că este la curent cu un videoclip care circulă online, dar a spus că este prea devreme pentru a comenta posibilele cauze ale incidentului.

