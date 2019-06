Whitney a înregistrat o altă versiune a hitului „Higher Love”, aparţinând lui Steve Winwood, în anul 1991, şi urma să apară pe cel de-al treilea album al ei, „I’m Your Baby Tonight”, potrivit lui Clive Davis, cel care a îndrumat-o profesional în tot acest timp, potrivit Spynews.

Norvegianul DJ Kygo a reuşit să remixeze cântecul, transformându-l în ceva „special”, aşa cum a catalogat el melodia, pe contul său de Instagram. Whitney Houston a fost a fost una dintre cele mai appreciate și iubite artiste din lume. Piesele ei, ca „How Will I Know”, ‘I Will Always Love You” şi „I Have Nothing” au făcut istorie de-alungul timpului.

