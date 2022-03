Imaginile au fost distribuite pe rețelele de socializare și se vede cum tânăra care ținea în mâini afișul alb e luată pe sus de doi polițiști și scoasă din mulțimea de protestatari.

În pofida restricțiilor dure și a reacției violente din partea poliției la protestele pașnice, mișcarea antirăzboi din Rusia continuă să organizeze manifestații publice pe străzi, pe care autoritățile le dispersează imediat, în mod brutal.

Police in Nizhny Novgorod arrested a demonstrator today for protesting with a blank sign. Welcome to Russia in 2022. pic.twitter.com/YprwDqex8V