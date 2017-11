La cei 14 ani ai săi, Antonio are o pasiune rar întâlnită printre copiii de vârsta lui: compune povești. Cum îi vine o idee în minte, o așterne în caiețelul lui și de aici nu mai este mult până la o poveste captivantă. Antonio face echipă bună cu Alexandra (10 ani). Ea este o fetița pe care mama lui Antonio a decis să o ia în plasament. Și cum Antonio știe să scrie povești, iar Alexandra, să deseneze, cei doi “puști- fantastici” au publicat o carte SF pentru copii. Evenimentul a avut loc pe 3 noiembrie.

Într-o lume în care telefoanele mobile și gadget-urile reprezintă o tentație la fiecare pas, părinții lui Antonio au reușit să-i trezească interesul pentru cărți și pentru lectură. Băiatul este fan al romanelor SF. Tot citind și-a îmbogățit imaginația și așa a ajuns să scrie povești. Are și un partener pe măsură, care-l ajută ca poveștile sale să fie ilustrate pe măsură: pe Alexandra. Pe cât de bine știe Antonie să scrie, pe atât de bine știe ea să deseneze.

Alexandra a venit acum doi ani în familia lor

Alexandra a apărut în sânul familiei Blagoci în urmă cu doi ani. Fusese crescută de un asistent maternal de pe când avea doar doi anișori, dar respectiva persoană s-a îmbolnăvit și așa a ajuns să fie luată în plasament de Mihaela Blagoci. “Tot mergând cu Antonio pe la orfelinate unde duceam haine și cadouri copiilor, l-am întrebat dacă nu și-ar dori să putem salva măcar un suflețel de acolo și să-i acordăm o șansă. Și a fost de acord. Voiam o fetiță. Când a apărut Alexandra, am primit-o cu mare bucurie în casa și în sufletele noastre ”, povestește Mihaela. Deși timidă și reținută la început, Alexandra le-a vorbit din prima zi cu “mamă” și “tată” părinților ei adoptivi. Pe de altă parte, Antonio, i-a spus “soră” de când a văzut-o. “A avut și ea reținerile ei, pentru că, venind din alt mediu, erau schimbări majore în viața ei. A văzut, însă, stilul nostru de viață și s-a convins că îi vrem binele și s-a deschis față de noi”, mai spune Mihaela.

Tungaro și Jarvis, personaje principale în Plușalia, cartea SF pentru copii

Alexandra s-a înțeles din prima clipă cu “fratele” ei Antonio. Au descoperit repede că au pasiuni comune: lui îi plăcea să scrie povești, ei să deseneze. Așa s-a născut și cartea Plușalia. “După ce am scris toată povestea, cum știam că ea desenează frumos, mi-a venit ideea de o implica și pe ea în proiectul meu. Îmi era ușor să îi explic , am ajutat-o să înțeleagă cum aș vrea să arate personajele și împreună am reușit”, spune Antonio. În cartea SF pentru copii, în care se vorbește despre un Regat al Plușurilor care se confruntă cu un Regat al șoarecilor în podul unei case, apar personaje ca Tungaro, Jarvis, Harak și Zolta. “Toate numele din carte sunt create de mine, sunt din imaginația mea”, spune băiatul. În Plușalia sunt 8 desene de-ale Alexandrei. Fata recunoaște că și-a cultivat această pasiune de când a venit la familia Blagoci și e bucuroasă ca-l are “profesor” pe “fratele” ei mai mare. Se vede că-l admiră mult pe Antonio și îl ascultă cu mare atenție. “Copiii s-au înțeles din prima clipă. Sunt foarte apropiați. Ei chiar nu mai pot fi despărțiți sufletește. Noi vrem să facă ca Alexandra să facă parte din famiia noastră la nesfârșit”, spune Mihaela.

Antonio și Alexandra lucrează acum la o a doua carte și își doresc ca lansarea ei să fie un mare succes.

