Oamenii care munceau în interiorul clădirii de patrimoniu au fost evacuați rapid, astfel că nimeni nu a fost rănit în incendiul care a distrus ușile din față ale Vechiului Parlamentului. Incendiul a fost ulterior lichidat.

Fosta clădire a Parlamentului găzduiește în prezent Muzeul Democrației Australiene, dar acesta și-a închis porțile de pe 20 decembrie după ce au fost anunțate, încă de pe atunci, proteste ale indigenilor.

Activiștii indigeni au organizat demonstrații înaintea celei de-a 50-a aniversări de la înființarea Aboriginal Tent Embassy, pe peluzele din fața fostului parlament, un protest care din 1992 a devenit permanent în această locație.

More footage of people watching as a fire consumes the front entrance to Old Parliament House in Canberra. Police and other agencies will have lots of footage to work with as they investigate. pic.twitter.com/xwbhlpB5zM