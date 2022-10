Profesoara Ana Bocioancă, directorul unităţii de învăţământ, a povestit ce s-a petrecut.

„Încă de la începutul orei, eleva care apare în filmare stătea în spate, râdea, făcea gălăgie și deranja ora. I-am cerut să vină în față, în prima bancă, însă în continuare a vociferat, vorbind urât. Într-un final, fiindcă am insistat, a venit în față. Și-a pus lucrurile pe bancă, a trântit scaunul, apoi s-a așezat. Am rugat-o să nu mai facă asta, dar a continuat cu același gest. I-am spus «dacă te deranjează scaunul, ridică-te în picioare și lasă-l deoparte». În acel moment a început să îmi vorbească la per tu, continuând să îl trântească”, a spus directoarea pentru Ora de Mediaș.

Cadrul didactic a povestit că apoi s-a apropiat de fată și i-a tras scaunul, spunându-i că, dacă o deranjează, atunci să stea în picioare.

„S-a enervat și a început să țipe, să dea din mâini. Mi-am dat seama că ceva nu e în regulă și am încercat să o liniștesc, fiindcă nu avea nimeni nimic cu ea. Am rugat-o să stea la oră liniștită dacă dorește, însă nu mă înțelegeam deloc cu ea”, a adăugat profesoara de chimie.

Recomandări Când șeful Poliției Capitalei nu spune adevărul: 33 de accidente grave au provocat șoferii băuți în București și 3 au făcut șoferii aflați sub influența drogurilor

Ea a susținut că nu a agresat-o pe adolescentă și nici fata nu a agresat-o pe ea.

„Mi-am dat seama că are o problemă, astfel că, la finalul orei, am vorbit cu ea să aflu ce se întâmplă. Am rugat-o să vină cu părinții la școală, mi-a spus că tata nu vine, că mama nu poate, că sunt divorțați și așa mai departe”, a mai spus Ana Bocioancă, directorul Colegiului Tehnic „Mediensis” Mediaș.

