VIDEO/ Și-a pierdut socrii și soțul într-un singur an: „Copiii m-au întrebat: «mami, tu n-o să mori, nu?»” O asociație oferă programe pentru a alina durerea văduvelor

Mii de români pierd zilnic pe cineva drag. Și trebuie să învețe să trăiască cu suferința asta. Unii nu își revin niciodată pentru că nu avem servicii de sprijin pentru ei. Asociația „Există viață după doliu” încearcă să-i ajute pe o parte dintre acești oameni văduviți de prezența cuiva drag să meargă mai departe cu folos și să-și transforme dorul în superputere.

de Andreea Archip

„Viața merge înainte” e un îndemn care taie în carne vie. Asta găsim potrivit să le spunem celor care au pierdut pe cineva drag. Și e adevărat. Viața merge mai departe, așa cum copacii nu încetează să crească. Doar că tu simți că lumea ta s-a oprit, a murit odată cu cel drag. Omul are puteri nebănuite, neexplorate, latente până în astfel de momente.

Mihaela Glodariu a învățat alături de cei doi copii să meargă mai departe

La fel a simțit și Mihaela Glodariu când a rămas văduvă la nici 43 de ani. Cu doi copii mici. Ne întâlnim în parc, într-o dimineață deja prea călduroasă de vară. Și ea povestește deschis despre ultimul an și jumătate de când soțul ei nu mai e. „Am avut trei decese într-un singur an, și părinții lui au murit. Mama lui a decedat în decembrie 2016, tot în decembrie soțul meu a fost diagnosticat cu cancer și după aceea în ianuarie a murit tatăl lui și în noiembrie l-am pierdut și pe el. Așa că mai ales copiii au cunoscut această parte a vieții tristă foarte brusc și foarte radical”, povestește Mihaela.

„Le-am oferit copiilor multă afecțiune”

A avut sprijinul multor oameni dragi. Și cu toate astea, nimeni nu te învață ce să faci în astfel de situații. „După ce s-a terminat totul și m-am întors acasă, ei erau cu niște prieteni, le-am spus simplu că tati nu mai e, fetița a început să plângă, eu am început să plâng și băiețelul nu știa ce să facă, se uita la noi și zicea: mami, tu plângi. Cu fetița am început să aranjăm florile, poze, am găsit metode să trecem peste. Băiețelul în schimb, un an de zile, tot ce spuneam eu era nu. La un moment dat aveam sentimentul că mă consideră vinovată de ce se întâmplă”, își amintește femeia.

Așa că Mihaela și-a creat singură un sistem care să o mențină pe ea și pe copii în concret, în societate, fără să își nege sau ascundă suferința. „Am fost fanatică să urmăm rutina și să le ofer foarte multă afecțiune, enorm de multă și tot timpul îi urmăream. Dar în același timp existau mereu niște limite, ca de exemplu „nu vreau să merg la școală”. Nu adoptam atitudinea: săracii, nu merg la școală azi că au trecut prin lucruri grele. Nu, existau niște limite, să ne menținem într-un cadru”, mai povestește femeia.

Mihaela l-a pierdut pe Tudor, soțul ei, în câteva luni și a trebuit să găsească resurse uriașe pentru a fi alături de cei doi copii mici

A fost atentă la copii și a încercat să fie cât mai sinceră cu ei, oricât de dureros îi era. „M-au întrebat: „Mami, tu n-o să mori, nu?” Și am zis: mami, și eu o să mor la un moment dat, toată lumea va muri. Dar ce pot eu să fac este să vă promit să am grijă de mine și să stau cât mai mult cu voi și să trăim o viață de calitate. Și încet-încet am ajuns să fim o echipă, suntem în regulă”, e mândră femeia.

I-a ajutat mult și faptul că au participat la evenimentele Asociației „Există viață după doliu”, care acordă consiliere psihologică și sprijin pentru familiile care au pierdut pe cineva dragă. În fiecare an organizează Tabăra Dorului, anul acesta la Predeal, pentru care pot dona toți cei care vor să ajute o familie aflată într-un astfel de necaz. Și lunar fac excursii în care familiile cu copii pot să își creeze noi amintiri plăcute alături de oameni care au trecut prin experiențe similare și îi înțeleg cel mai bine.

„Oamenii au posibilitatea de a cunoaște alte familii în aceeași situație, de a afla unii de la ceilalți informații utile, de exemplu dreptul copiilor orfani de un părinte de a călători gratuit cu trenul și metroul și dreptul de a primi cumulat bursa de orfan cu bursa de merit. Iar terapia de grup dezvoltă capacitatea de gestionare a stresului și a durerii sufletești. Se îmbunătățește comunicarea dintre membrii familiei, se creează prietenii trainice și se simt parte dintr-o rețea de suport, dintr-o comunitate care înțelege prin ce trec și se implică pentru a le face viața mai ușoară și mai frumoasă”, povestește Mihaela Ioanițoaia, președintele Asociației „Există viață după doliu”.

Copiii orfani au dreptul la transport gratuit

Ieri, 23 mai, Ziua Internațională a Femeii Văduve, a fost marcată și în București de către asociație prin conferința „Planuri de viitor inspirate de un dor”.

Mihaela Glodariu mi-a trimis câteva fotografii pe email cu soțul și copiii ei și mesajul: „Soțul meu, Tudor Glodariu, a fost un om extraordinar. Era doctor în fizică nucleară la Institutul de la Măgurele. Era un ardelean de la Cluj super fain, calm, onest care vorbea puțin, dar când vorbea era 100% onest, direct și răspunsul era foarte cumpătat. Nu există niciun cunoscut care să nu-l adore.” Mihaela este păstrătoarea celei mai fidele imagini a soțului ei. Prin ea îl vor cunoaște mai bine copiii de lângă care a plecat prea repede. Mihaela a găsit în ea puterea să își schimbe lacrimile în bucurie. „Experiența respectivă mi-a dat o poftă de a trăi și de a trăi altfel, să nu las viața să treacă, să încerc să trăiesc cu mai multă semnificație”, mi-a mai spus Mihaela. Adică, a transformat dorul în superputere, așa cum frumos a numit-o cealaltă Mihaela, de la Asociație.

