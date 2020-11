Italia, una dintre țările europene cel mai puternic afectate de COVID-19, a depășit, miercuri, pragul de un milion de persoane infectate cu noul coronavirus. În ce priveşte decese, Italia ocupă locul 6 în lume, în faţa Franţei şi după Marea Britanie. Spitalele sunt arhipline, iar medicii sunt suprasolicitați.

Persoanelor suspecte de coronavirus din Napoli, Italia, li s-a administrat oxigen în mașinile lor după ce un spital din apropiere a devenit copleșit de pacienți. În fața spitalului Cotugno s-a format o coadă de mașini și ambulanțe, care părea să nu poată face față afluxului de noi cazuri COVID-19, scrie Business Insider.

► VIDEO: Covid-19 patients recorded queuing in their cars – with some administered oxygen – as they await admittance to hospital in Naples, Italy pic.twitter.com/CbC8OWUbq2