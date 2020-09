Pe ecranul uriaş instalat în parlamentul de la Buenos Aires, în cursul unei şedinţe la care doar o parte dintre deputaţi au fost prezenţi fizic şi în timp ce unul dintre ei lua cuvântul, o femeie a apărut într-o secţiune a ecranului alături de deputatul Juan Emilio Ameri.

Live on Argentina TV

As other legislators debated a bill, deputy Juan Emilio Ameri of the ruling Peronist party pulled down his wife's shirt & kissed one of her breasts.

He later claimed his internet connection was poor & he had been caught unaware. The lawmaker was suspended pic.twitter.com/lGMikNPaVV — Uncle (@Random_Uncle_UK) September 25, 2020

Deputatul din provincia Salta (nord-est), care în acel moment era în plină şedinţă, a început să-i umble soţiei pe sub tricou şi să-i sărute sânii.

Sesiunea parlamentară a fost mai întâi întreruptă, apoi suspendată, de către preşedintele parlamentului Sergio Massa.

De-a lungul acestor luni de telemuncă am trăit diferite situaţii: un deputat a adormit, un altul s-a ascuns, dar astăzi am trăit o situaţie care depăşeşte regulile bunei cuviinţe a acestei instituţii Sergio Massa, președntele Parlamentului:

Deputatul Ameri a încercat să-şi ceară scuze, explicând că el credea că nu mai era conectat în acel moment.

Nu intenționează să-și depună mandatul

Intervievat de canalul informativ argentinian Todo noticias, deputatul – membru al coaliţiei guvernamentale Frente de Todos al preşedintelui de centru-stânga Alberto Fernandez – a spus că nu intenţionează să-şi depună mandatul.

”Voi aştepta să decidă colegii mei în comisie şi apoi voi vedea”, a spus el, scuzându-se din nou pentru ”regretabilul accident din cauza unei conexiuni de internet defecte”.



