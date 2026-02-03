Planuri militare împotriva unei posibile agresiuni

Documentul subliniază că, deși riscul unui conflict direct cu SUA este redus, „natura beligerantă a Statelor Unite” impune vigilență pentru a preveni eventuale invazii sub pretextul promovării valorilor democratice.

Planificatorii vietnamezi subliniază că Washingtonul își consolidează relațiile cu națiuni asiatice pentru a „forma un front împotriva Chinei”. În același timp, aceștia acuză SUA că încearcă să influențeze regimul socialist prin promovarea unor valori precum democrația și drepturile omului.

Ben Swanton, codirector al organizației pentru drepturile omului The 88 Project, a declarat că există „un consens în cadrul guvernului vietnamez” cu privire la riscurile asociate relațiilor cu SUA. „Acesta nu este doar un element marginal sau paranoic din cadrul partidului sau guvernului”, a spus Swanton.

Contextul diplomatic: parteneriat și suspiciuni

În 2023, SUA și Vietnam au semnat un „Parteneriat Strategic Cuprinzător”, ridicând relațiile diplomatice la cel mai înalt nivel. Cu toate acestea, documentul vietnamez din 2024 arată că Hanoi percepe SUA mai degrabă ca pe o amenințare decât ca pe un partener strategic. „Departe de a considera SUA un partener strategic, Hanoi vede Washingtonul ca pe o amenințare existențială”, a scris Swanton în analiza sa.

Departamentul de Stat al SUA a refuzat să comenteze direct documentul, dar a reiterat angajamentul față de parteneriatul bilateral. „Un Vietnam puternic, prosper, independent și rezistent este benefic pentru cele două țări ale noastre și contribuie la asigurarea stabilității, securității, libertății și deschiderii regiunii Indo-Pacific”, a declarat Departamentul de Stat.

Temeri privind „revoluțiile colorate»

O preocupare majoră a guvernului vietnamez este posibilitatea unei „revoluții colorate» susținute din exterior. Exemple precum Revoluția Portocalie din Ucraina (2004) sau Revoluția Galbenă din Filipine (1986) sunt văzute ca pericole pentru stabilitatea regimului. În 2024, Universitatea Fulbright din Vietnam, cu legături americane, a fost acuzată într-un reportaj TV militar că ar instiga la o astfel de revoltă, ceea ce a generat tensiuni în interiorul guvernului vietnamez.

Zachary Abuza, profesor la Colegiul Național de Război din Washington, a subliniat că armata vietnameză păstrează „o memorie foarte lungă a războiului cu SUA, care s-a încheiat în 1975. Cea mai mare teamă a liderilor este cea a unei revoluții colorate”, a spus Abuza.

Relațiile cu China și SUA: un echilibru delicat

În timp ce China este văzută ca un rival regional, SUA este percepută ca o amenințare existențială, potrivit documentului. „China nu reprezintă o amenințare existențială pentru Partidul Comunist din Vietnam”, a explicat Abuza. Relațiile economice complică și mai mult situația: China este cel mai mare partener comercial al Vietnamului, în timp ce SUA reprezintă cea mai mare piață de export.

Nguyen Khac Giang, de la ISEAS-Yusof Ishak Institute din Singapore, a evidențiat tensiunile interne din conducerea vietnameză. El a remarcat că facțiunea conservatoare a Partidului Comunist este sceptică față de apropierea de SUA. „Armata nu s-a simțit niciodată prea confortabil să avanseze cu Parteneriatul Strategic Cuprinzător cu Statele Unite”, a spus Giang.

