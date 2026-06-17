Totuși, Veștea este hotărât să meargă până la final cu încercarea de a-și testa majoritatea în Parlament și să se înscăuneze șef al Palatul Victoria. Dar, de la dorință la putință e cale lungă, la cum arată în prezent matematica parlamentară. Conform surselor Libertatea, echipa Veștea ar aveea asigurate 213-215 voturi, insuficiente pentru a trece de Parlament.

Ochii pe voturile suveraniștilor

Astfel, ar mai fi necesare încă vreeo 18/20 de voturi care, la cum arată dinamica parlamentară, pot fi asigurate fie doar disidenți din AUR, fie de un melanj de aleși de la AUR și câțiva de la SOS. AUR are în Parlament 90 de voturi. Pe de altă parte, SOS are doar 16 parlamentari.

Așadar, în ambele variante Veștea și-ar aduce lângă el oameni din partide care nu sunt considerate pro-occidentale, un lucru care ar intra în contradicție cu solicitarea lui Nicușor Dan. Pe lângă voturi de la SOS sau AUR, de la care nu are un răspuns clar, oricum Veștea a negoicat cu POT, formațiune care a susținut candidatura lui Călin Georgescu la alegerile prezidențiale din 2024. În momentul de față, surse politice din ambele tabere din PNL, Veștea-Thuma și Bolojan, sunt mai degrabă sceptice privind victoria din Parlament a premierului desemnat.

Negocierile pentru voturile neecesare lui Adrian Veștea au fost lăsate în seama lui Neacșu și Thuma. Primul a și fost văzut la o parte din întâlnirile pe care le-a avut Veștea.

Conform planurilor din tabăra pro Veștea, vineri ar trebui să fie votul pentru învestirea noului Guvern. Până atunci se va duce lupta pentru cele 233 de voturi și se va vedea cât de mare a rămas armata de puciști.

Scenariul PNL-USR-UDMR

În eventualitatea unui vot negativ dat Guvernului Veștea, o parte dintre partidele din fosta coaliție au început să pregătească alte scenarii. În PNL, USR și UDMR se vorbește despre găsirea unui premier comun, în cazul în care Sorin Grindeanu sau alt social-democrat nu vrea să preia funcția de prim-ministru, într-un guvern fără ele. Așadar, un guvern minoritar.

Voci din PNL și USR împing în față mai întâi negocierea pentru încredințarea mandatului de premier lui Sorin Grindeanu din două motive: i) PSD este cel mai mare partid parlamentar; ii) PSD a stat la originea crizei politice prin depunerea și votarea moțiunii.

Varianta Nazare-premier

Dar în cazul refuzului, în trio-ul PNL-USR-UDMR se detașează un nume de premier: Alexandru Nazare. Acesta este favorit pentru că este acceptat atât de UDMR, de USR cât și de mulți parlamentari din ambele tabere din PNL. De asemenea, este finanțist. Mai mult, Nazare poate atrage voturi și de la PSD, pentru că are o relație bună cu mai mulți lideri.

Liberalii vorbesc mai ales de relația profesională a lui Nazare cu Marian Neacșu, cu precădere. Însă și alți social-democrați îl văd ca pe o persoană rațională, care nu ar face excese. De asemenea, Nazare are calitatea că nu e membru de partid, fiind suspendat din PNL. În același timp, Nazare e suspendat și de la BNR, o instituție cu care are o relație foarte bună.

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