Viktor Orban se ceartă cu Nicu Ștefănuță, dar spune că se abține să comenteze starea economiei din România

„Domnule vicepreședinte Nicu Ștefănuță, în Parlamentul European ați avut îndrăzneala să le dați lecții maghiarilor, îndemnându-i să voteze împotriva noastră”, a declarat Orban într-o postare pe X, fostul Twitter.

În acest context, liderul maghiar a evidențiat măsurile economice implementate de guvernul său, subliniind diferențele față de politicile adoptate la Bruxelles.

„În Ungaria, am asigurat oportunități de muncă pentru toți cei care doresc să muncească, am introdus scutirea de impozitul pe venit pe viață pentru mamele cu doi sau mai mulți copii, am majorat salariul minim cu încă 11%, am introdus un credit ipotecar cu dobândă fixă de 3% pentru tineri și am extins sprijinul familial”, a spus Orban.

El a comparat situația economică din Ungaria cu cea din restul Europei, menționând că, în alte țări, măsurile de austeritate și concedierile au devenit obișnuite.

Totodată, Orban a subliniat politica guvernului său de a evita cheltuielile externe, afirmând: „Ne păstrăm banii în Ungaria în loc să-i aruncăm în Ucraina”.

Liderul maghiar a adăugat că, din respect, s-a abținut să comenteze economia României.

