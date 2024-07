„Prima veste bună este că nu s-a făcut aşa mare tam-tam cum s-a făcut anul trecut, nu am primit nici instrucţiuni diplomatice de la Bucureşti ce să spun şi ce să nu spun, însă am primit o invitaţie la un dialog la nivel de prim-ministru şi s-a şi întâmplat acest lucru”, a spus Viktor Orban.

„Anul trecut când ne-am întâlnit, după întâlnirea respectivă cu premierul României, am spus că este beginning of a beautiful friendship, adică începutul unei prietenii frumoase, şi mai spuneam că da, am făcut progrese, am făcut un pas în faţă”, a declarat Viktor Orban.

Vezi mai jos o galerie foto cu imagini de la lucrările universității de vară „Tusvanyos”, la Băile Tușnad, realizate de fotoreporterul George Călin, pentru Inquam Photos:

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

Oficilul maghiar de rang înalt a mai afirmat că nu a primit instrucţiuni diplomatice de la Bucureşti, în schimb, a primit de la Bruxelles, menţionând că „au fost condamnate eforturile misiunii de pace”.

Recomandări Motivul pentru care Tribunalul București a suspendat procesul lui Liviu Dragnea. Inculpații din dosarul Tel Drum au criticat „ingerințe” ale SRI în viața privată

Premierul Ungariei a spus și că, în cadrul întâlnirii cu Marcel Ciolacu, s-a vorbit și despre aderarea României la spațiul Schengen.

„Dacă e să trecem în revistă ce s-a întâmplat de atunci (n.r. – de anul trecut), într-adevăr am bătut nişte recorduri în ceea ce priveşte cifrele, schimburile economice. România este un partener important, dacă nu cel mai important partener economic pentru Ungaria. Am discutat despre un TGV şi am discutat şi despre aderarea României la Schengen”, a precizat Viktor Orban.

„Şi am spus că în toamnă vom pune pe agendă aderarea României la zona Schengen şi, dacă se poate şi sperăm că se poate, o să avem şi un vot în favoarea aderării României la zona Schengen”, a adăugat Viktor Orban.

Orban Viktor susţine, la Băile Tuşnad, tradiţionalul său discurs, pornind de la tema ediţiei din acest an a Universităţii de Vară – „Pe drumul drept”.

Discursuri controversate la Băile Tușnad în trecut

Acum doi ani, în iulie 2022, Viktor Orban a avut un prim discurs cu caracter rasist și xenofob la Băile Tușnad. „Aceasta este o lume de rasă mixtă. Iar noi suntem noi, unde oamenii din Europa se amestecă unii cu alții: se mută, își iau locuri de muncă, se mută”, a spus atunci premierul maghiar, care a adăugat că „suntem dispuși să ne amestecăm unii cu alții, dar nu vrem să devenim o rasă mixtă”.

Recomandări INTERVIU. Sabin Ciornea, asistentul europarlamentarei Carmen Avram: „Mi-a luat săptămâni să mă descurc pe drumul de la intrarea în Parlamentul European până la biroul în care lucram”

În iulie 2023, premierul Ungariei a reluat la Băile Tușnad atacurile la adresa UE, pentru că promovează ceea ce Viktor Orban a numit o „ofensivă LGBTQ”.

A acuzat MAE că i-a transmis ce să nu spună

Tot în iulie 2023, Viktor Orban a susținut că a primit un document oficial de la Ministerul român de Externe în care i s-a precizat ce subiecte nu poate aborda și a comentat în cheie ironică indicaţiile primite.

Orban a susținut că printre recomandările făcute de MAE a fost şi aceea de a nu vorbi despre lucrurile care pot aduce atingere sensibilităţilor româneşti, cum ar fi simbolurile naţionale.

Premierul ungar a adăugat că Ministerul de Externe de la București i-a cerut să nu vorbească nici „despre unități administrativ-teritoriale inexistente în România”.

FOTO: Hepta

Urmărește-ne pe Google News