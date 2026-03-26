Perchezițiile au fost anunțate în plină campanie electorală pentru alegerile din 12 aprilie, deși presupusa alertă cu privire la cei doi experți IT ar data din 1 iulie 2025, iar perchezițiile ar fi avut loc opt zile mai târziu.

O persoană anonimă ar fi sunat autoritățile și le-ar fi spus că deține informații precum că cei doi experți IT afiliați partidului Tisza ar plănui să filmeze în secret copii în scopuri sexuale.

Un pont anonim „anticipat” de agenții lui Viktor Orban

Biroul Național de Investigații (NNI) susține că apelul anonim a fost luat în serios având în vedere tonul excesiv de formal al sursei și abundența în detalii despre presupușii autori.

Perchezițiile au avut loc pe 8 iulie în două locații: casa unui programator în vârstă de 19 ani și biroul de la bordul unui iaht unde lucra un specialist în securitate cibernetică în vârstă de 38 de ani. Cu toate acestea, autoritățile nu au găsit materiale cu abuzuri sexuale asupra unor copii pe dispozitivele confiscate.

În schimb, anchetatorii au descoperit sute de capturi de ecran cu o corespondență care indica faptul că o persoană care folosea pseudonimul „Henry” încerca să recruteze un tânăr programator pentru a ataca infrastructura IT a Tisza înainte de alegerile parlamentare.

Oficiul pentru Protecția Constituției (AH) – o agenție secretă subordonată Cabinetului de miniștri și condusă de apropiatul lui Viktor Orban, Antal Rogan – a jucat un rol neobișnuit de activ în acest caz. Această agenție a fost cea care a avertizat în avans conducerea NNI în legătură cu un denunț iminent și a insistat ca datele confiscate să fie extrase de specialiști din cadrul Serviciului Național de Securitate (NBSZ), nu de experții NNI.

Ancheta, redirecționată după eșuarea operațiunii de compromitere

Potrivit unei surse citate de Direkt36, anchetatorii erau convinși că descoperiseră detalii despre o operațiune de informații, dar, sub presiunea AH, li s-a interzis să-l identifice pe „Henry”.

În cele din urmă, experții IT au fost acuzați de alte presupuse infracțiuni. Mai exact, cei doi au fost acuzați de manipulare ilegală de echipament militar, pe baza faptului că o curea de piele cu cameră încorporată, descoperită în timpul percheziției a fost clasificată de un expert NBSZ drept „articol de uz militar”.

Potrivit publicației ungare, tânărul programator și specialistul în securitate cibernetică au asamblat camera pe curea într-o încercare de a-l înregistra pe „Henry” în timpul unei întâlniri planificate cu el.

Partidul Tisza, condus de Peter Magyar, principalul rival politic al lui Viktor Orban, a refuzat să comenteze acest caz, precizând doar că, după alegeri, un organism independent ar trebui să efectueze o anchetă cu privire la circumstanțele incidentului.

Jurnalistul care expune amestecul Rusiei a fost acuzat de spionaj

Pe de altă parte, Guvernul Orban a depus o plângere penală pentru spionaj împotriva unui jurnalist acuzat că ar fi oferit unui serviciu secret străin numărul de telefon al ministrului de externe Peter Szijjarto. Plângerea a fost depusă după ce The Washington Post a relatat că Peter Szijjarto i-a raportat în timp real ministrului rus de externe Serghei Lavrov discuțiile purtate la reuniunile UE.

Peter Szijjarto a negat inițial că ar fi divulgat informații către Lavrov și a vorbit despre „teorii ale conspirației”, după care s-a plâns că a fost interceptat de un serviciu străin cu ajutorul unui jurnalist. La rândul lui, Viktor Orban și-a apărat ministrul de externe, dar nu a negat informațiile divulgate către Rusia.

Jurnalistul acuzat de colaborare cu un serviciu secret străin este Szabolcs Panyi, specializat în securitate națională și informații. Szabolcs Panyi a publicat mai multe investigații prin care dezvăluie amestecul Rusiei în alegerile din Ungaria. Potrivit investigațiilor, Kremlinul a trimis agenți GRU la Budapesta pentru a-l ajuta pe Viktor Orban să câștige alegerile.

Jurnalistul neagă acuzațiile, iar una dintre instituțiile media pentru care lucrează, VSquare, acuză Guvernul Orban că recurge la „tactici autoritare” pentru a-l discredita.

25 de ani de televiziune devin istorie. Realitatea TV și Realitatea Plus, închise de CNA în 7 ani pentru nereguli financiare. Lista acționarilor care au fentat statul din 2001 încoace
Comentarii (1)
Avatar comentarii

Toni2 27.03.2026, 08:58

Premierul Orban și ministrul de externe ungar siarto trebuie judecati pentru spionaj în favoarea rusiei, dar tot ei înscenează disare rivalilor politici.

