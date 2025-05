Mesajul postat de Viktor Orban

Premierul maghiar a susținut sâmbătă că Ungaria nu intenționează să influențeze alegerile prezidențiale din România. Acest anunț a venit după ce declarațiile sale anterioare au fost interpretate ca un sprijin pentru George Simion, candidatul AUR la Președinția României.

„În această după-amiază, am avut o discuţie telefonică cu Kelemen Hunor, preşedintele UDMR. I-am spus clar: nu dorim să influenţăm în niciun fel alegerile prezidenţiale din România”, a anunțat premierul maghiar.

Orban a subliniat că guvernul maghiar consideră poziția UDMR crucială, iar interesele maghiarilor din Transilvania rămân prioritare.

„În acelaşi timp, guvernul maghiar consideră că poziţia UDMR este decisivă, iar în chestiuni de politică naţională, interesele maghiarilor din Transilvania sunt principiul călăuzitor. Colaborăm cu liderii respectivi din România pentru a promova traiul şi supravieţuirea maghiarilor din Transilvania”, a mai adăugat acesta.

Ce a declarat anterior Viktor Orban

Amintim că Viktor Orban a afirmat vineri, în cadrul unui discurs, că Ungaria nu va sprijini nicio formă de izolare politică împotriva României și că maghiarii vor fi alături de români în lupta lor pentru creștinism și suveranitate.

Afirmațiile liderului maghiar au fost preluate de George Simion, notând într-o postare pe X: „Vă mulțumim pentru mesajul dvs. minunat, Viktor Orban! Avem o luptă de câștigat. Împreună!”.

Thank you for your great message, @PM_ViktorOrban!



We have a fight to win! Together!

🇷🇴 🇭🇺



Material publicitar politic

CMF 31250007

CPP A1B1C1D1E1 https://t.co/uUMv25gifK — 🇷🇴 George Simion 🇲🇩 (@georgesimion) May 9, 2025

Totodată, Kelemen Hunor a îndemnat comunitatea maghiară să susțină candidatura lui Nicușor Dan în turul doi al alegerilor prezidențiale din România.

„În comparație cu George Simion, victoria lui Nicușor Dan ar fi o ușurare”, a spus liderul UDMR.

Mai mult, Cristian Tudor Popescu a subliniat sâmbătă că liderii maghiarilor din România își exprimă susținerea pentru Nicușor Dan, în opoziție cu premierul Ungariei, Viktor Orbán, care și-a arătat sprijinul pentru candidatul George Simion.

