Sfârșitul unei ere de dependență energetică

Această decizie a Uniunii Europene reprezintă un moment crucial în politica energetică și geopolitică a blocului comunitar, având implicații profunde și de lungă durată.

Faptul că interdicția devine „obligatorie din punct de vedere legal” transformă o intenție politică într-o obligație fermă. Aceasta oferă certitudine pentru statele membre, investitori și companii energetice, ghidând planificarea pe termen lung.

Interdicția este o consecință directă și o reacție fermă la invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina. Ea demonstrează hotărârea UE de a impune costuri economice semnificative Rusiei pentru acțiunile sale.

Decizia marchează sfârșitul unei ere de dependență energetică a Europei de Rusia, o dependență care a fost exploatată de Moscova ca armă geopolitică.

Bulgaria s-a abținut

Miniştrii ţărilor UE au aprobat legea în cadrul unei reuniuni la Bruxelles, luni, deşi Slovacia şi Ungaria au votat împotrivă, iar Bulgaria s-a abţinut.

Totodată, Ungaria a declarat că va contesta legea la Curtea Europeană de Justiţie (CJUE).

Interdicţia a fost concepută pentru a fi aprobată de o majoritate consolidată de ţări, permiţându-i astfel blocului european să depăşească opoziţia Ungariei şi Slovaciei, care rămân puternic dependente de importurile de energie din Rusia şi doresc să menţină legături strânse cu Moscova.

UE închide conductele

Astfel, în conformitate cu acordul, UE va opri importurile de gaze naturale lichefiate din Rusia până la sfârşitul anului 2026 şi importurile de gaze prin conducte până la 30 septembrie 2027.

Legea permite ca termenul limită să fie prelungit până la 1 noiembrie 2027, cel târziu, dacă o ţară se confruntă cu dificultăţi în a-şi umple depozitele de stocare cu gaz non-rus înainte de iarnă.

De asemenea, legislaţia UE interzice companiilor să semneze noi contracte pentru gazul rusesc şi va impune celor care au contracte existente să le rezilieze pentru a se conforma interdicţiei.

Rusia furniza peste 40% din gazul UE înainte de 2022. Această pondere a scăzut la aproximativ 13% în 2025, potrivit celor mai recente date disponibile ale UE.

Accelerarea adoptării energiei regenerabile

Decizia va forța statele membre să-și diversifice și mai mult sursele de energie, să investească masiv în infrastructură (terminale GNL, interconectoare) și, mai ales, în surse regenerabile. Aceasta va crește reziliența energetică a UE.

Tranziția nu este lipsită de costuri. Prețurile la energie au crescut semnificativ în ultimii ani, iar investițiile necesare în noi infrastructuri și tehnologii sunt considerabile.

Interdicția va acționa ca un catalizator pentru atingerea obiectivelor Pactului Verde European, accelerând adoptarea energiei regenerabile și a eficienței energetice.

În ciuda diferențelor inițiale și a dependenței variate de gazul rusesc, aprobarea definitivă demonstrează o unitate politică remarcabilă în cadrul UE.

O lovitură puternică pentru Rusia

Europa a fost, istoric, cel mai mare client al Rusiei pentru gazul natural. Pierderea acestei piețe reprezintă o lovitură economică masivă și permanentă pentru bugetul de stat al Rusiei și pentru Gazprom. Este un eșec strategic major pentru Rusia, care a folosit energia ca instrument de influență și presiune.

Deși Rusia încearcă să-și reorienteze exporturile de gaze către Asia (în special China), construirea infrastructurii necesare este costisitoare și de lungă durată, iar volumele nu pot compensa pe deplin pierderea pieței europene.

