Ce este noul vin de Bordeaux

Denumirea de origine protejată Bordeaux a validat oficial un stil numit Bordeaux Claret, legat de denumirea existentă „Bordeaux”. Primele sticle vor proveni din recolta 2025.

Vinul va fi diferit de roșul clasic de Bordeaux cu care s-au obișnuit consumatorii în ultimele decenii. Este mai deschis la culoare, mai puțin taninos și are un conținut mai scăzut de alcool. Experții spun că este gândit pentru a fi băut mai rece, la 8–12 grade Celsius.

De ce schimbările climatice au forțat această decizie

Regiunea Bordeaux a fost puternic afectată de încălzirea globală. Temperaturile mai ridicate au dus la struguri care se coc mai rapid și mai constant, dar și la creșterea nivelului de alcool din vin. În multe cazuri, 15% alcool a devenit ceva obișnuit.

Stéphanie Sinoquet, directorul general al asociației cultivatorilor din Bordeaux, explică faptul că schimbările climatice au fost, paradoxal, și o „provocare pozitivă”. Producătorii au început să folosească soiuri de struguri mai rezistente la căldură, iar condițiile actuale permit o maturare mai uniformă a strugurilor.

Vinuri mai ușoare pentru o lume mai caldă

Potrivit producătorilor, noul stil este un răspuns direct la climă, dar și la schimbarea gusturilor. În Franța și în Marea Britanie, consumul de vin roșu este în scădere, iar băutorii caută vinuri mai ușoare, mai fructate și mai ușor de băut.

Jean-Raymond Clarenc, director al filialei din Bordeaux a grupului Grands Chais de France, spune că noua clasificare permite obținerea unor vinuri „echilibrate și elegante chiar și în anii foarte calzi”, prin macerații mai scurte și accent pe prospețime, nu pe putere.

Un pas înapoi, ca să poți merge mai departe

Claretul nu este o invenție nouă. Are origini medievale și a fost exportat masiv în Marea Britanie încă din secolul al XII-lea. În timp, termenul a ajuns să fie folosit ca sinonim pentru vinul roșu de Bordeaux, care însă a devenit tot mai corpolent și mai scump.

În ultimele decenii, Bordeaux s-a orientat către vinuri roșii puternice, maturate în stejar, apreciate de colecționari bogați. Prețurile au crescut, dar cererea a început să scadă.

„Un boom de 50 de ani s-a încheiat”, spune Tony Laithwaite, fondatorul retailerului de vinuri Laithwaites. El amintește de scăderea cererii din piețe importante, inclusiv China, și de schimbarea preferințelor consumatorilor.

Cui se adresează noul Bordeaux

Somelierii spun că noua categorie este gândită mai ales pentru generațiile tinere, care nu mai caută vinuri de păstrat ani buni, ci vinuri „gata de băut”.

Jonathan Kleeman, consultant în vinuri, explică faptul că milenialii sunt mai puțin interesați de colecționarea sticlelor scumpe și preferă vinuri mai accesibile și mai relaxate. Noul Claret ar putea umple exact acest gol.

Producătorii subliniază că vinurile roșii clasice de Bordeaux nu dispar. Ele vor continua să existe pentru cei care caută vinuri structurate, de învechit. Noul stil nu înlocuiește tradiția, ci o completează. Este o adaptare la climă, la piață și la modul în care oamenii beau vin astăzi.