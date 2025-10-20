O vilă din Treviso se vinde cu tot cu cei 300 de lilieci care locuiesc în mansardă

O vilă din Treviso s-a transformat într-o atracție pentru cercetători, datorită coloniei unice de lilieci care și-au stabilit la mansardă. Aproximativ 300 de lilieci din specia Rhinolophus hipposideros și-au făcut casa în podul proprietății de 250 de metri pătrați, situată în comuna Cappella Maggiore.

Colonia de lilieci reprezintă o adevărată provocare și pentru proprietarii care încearcă de mai bine de jumătate de an să vândă imobilul, potrivit Corriere del Veneto. Proprietatea, care include și 75.000 de metri pătrați de teren, este de vânzare de peste șase luni, însă prezența liliecilor a descurajat potențialii cumpărători.

Proprietara casei refuză să alunge liliecii care locuiesc de 30 de ani în mansardă

În ciuda sfaturilor agenților imobiliari, Michela Deon rămâne fermă în decizia sa de a păstra liliecii. Femeia refuză să alunge liliecii din mansardă, deși gestul ei ar putea atrage mai ușor potențialii cumpărători.

„Vânzarea nu se încheie nu din cauza prețului, ci pentru că vindem întregul pachet, casa cu lilieci în mansardă inclusiv. Agenții imobiliari care mă asistă mi-au sugerat cu tărie să elimin colonia pentru a facilita vânzarea, dar nici nu mă gândesc la asta”, a spus Michela Deon, pentru sursa citată mai sus.

Colonia de 300 de lilieci din vila din Treviso, o situație rară în Italia

Marcello Consolo, expert în chiroptere pentru Grupul Italian de Cercetare a Chiropterelor (GIRC) a explicat faptul că acest caz este unul rar și cu totul aparte în Peninsulă. Cercetătorul a explicat faptul că nu a mai văzut niciodată așa ceva și mărturisește că speciile de lilieci care stau în vilă sunt neobișnuite.

„Acesta este un eveniment foarte rar, nu am mai văzut niciodată o colonie atât de numeroasă într-o mansardă în experiența mea ca referent pentru GIRC. Sunt specii neobișnuite, de obicei se adăpostesc în peșteri, dar de peste treizeci de ani au colonizat acea mansardă”, a precizat el, pentru sursa citată mai sus.

Experții subliniază importanța protejării acestei colonii rare. Rhinolophus hipposideros este o specie protejată, iar prezența unei colonii atât de mari într-o locație neobișnuită oferă oportunități unice pentru studiu și conservare.

„Împreună cu Marcello Consolo, evaluăm construcția unei Bat house în apropiere de casa lui Deon. Cea mai bună soluție ar fi ca locuința să fie achiziționată de Regiune, care ar putea să o transforme într-un mausoleu pentru lilieci”, a spus și Andrea Pereswiet-Soltan, cercetător la Institutul de Sistematică și Evoluție a Animalelor din cadrul Academiei Poloneze de Științe.

Un caz interesant a fost semnalat și în Austria, acolo unde liliecii, ciocănitoarele și amfibienii împiedică construirea unui pod peste Dunăre.

Cele mai importante detalii despre „Rhinolophus hipposideros” sau „liliecii mici cu potcoavă”

Specia de lilieci descoperită în mansarda vilei din Treviso de cheamă „Rhinolophus hipposideros” și se adaptează foarte repede în păduri, terenuri cu arbuști și în special în zone aflate foarte aproape de apă.

Liliecii Rhinolophus hipposideros, sau liliacul mic cu potcoavă, sunt cei mai mici lilieci din familia rinolofide, având o greutate de doar 5-9 grame și o anvergură a aripilor de 192-254 mm. Corpul lor măsoară între 35 și 45 mm, iar coada între 23 și 33 mm. Au o față caracteristică cu o structură osuoasă în formă de potcoavă la nivelul nărilor, folosită pentru ecolocație. Blana este brună pe spate și gri pe burtă, iar urechile și membrane aripilor au o culoare gri-maronie.

Acești lilieci vânează insecte mici precum muște, țânțari, molii și păianjeni, zburând agil la mică înălțime, adesea urmând margini de pădure sau tufișuri, evitând spațiile complet deschise. Ei sunt nocturni și trăiesc în colonii, hibernând în grupuri în peșteri sau alte adăposturi subterane, uneori până la 300 de indivizi.

