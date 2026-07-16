Cum influențează Atlantic Niña și Super El Niño sezonul uraganelor

Datele meteorologice actuale indică o configurație ostilă dezvoltării uraganelor în Atlantic. Acest fenomen este caracterizat de o presiune atmosferică ridicată, aer descendent, forfecare intensă a vântului și precipitații reduse în principalele regiuni tropicale unde de obicei se formează uraganele.

„În timpul unei faze reci Atlantic Niña, numărul ciclonilor tropicali este cu 50% mai mic comparativ cu o fază caldă, iar acest lucru se reflectă și în scăderea numărului de uragane care ating teritoriul Statelor Unite”, se arată în analiza realizată de portalul de știri citat anterior.

De asemenea, Super El Niño are un impact semnificativ asupra sezonului de uragane din Atlantic. Datele istorice demonstrează că această anomalie din Pacific duce la o scădere semnificativă a numărului total de uragane care lovesc teritoriul SUA, comparativ cu alte fenomene, precum La Niña. În data de 12 iunie, Administrația Națională Oceanică și Atmosferică din SUA anunța că a început fenomenul El Nino, de care se tem că ar putea fi cel mai puternic din toate timpurile.

Atlantic Nina rămâne un fenomen meteorologic rar

Atlantic Niña, deși nu este fără precedent, rămâne un fenomen relativ rar, mai ales în timpul verii. Dacă răcirea curentă continuă și anomalia sezonieră scade sub −0,5 grade Celsius, evenimentul din 2026 va fi doar al șaselea Atlantic Niña din ultimii peste 40 de ani.

Conform datelor furnizate de NOAA CRW, regiunea afectată de Atlantic Niña prezintă temperaturi ale apei cu 1-3 grade Celsius sub normal, ceea ce este atribuit intensificării vânturilor alizee care răcesc suprafața oceanului.

În același timp, în Pacific, Super El Niño continuă să se dezvolte, cu anomalii care depășesc deja pragul de 4 grade Celsius.

Fenomenul rar modifică impactul asupra circulației atmosferice globale

Fenomenul Atlantic Niña și Super El Niño modifică semnificativ circulația atmosferică globală. Un indicator esențial al comportamentului atmosferei este potențialul de viteză (Velocity Potential), care arată unde aerul din atmosferă este în ascensiune sau coborâre.

În timpul unui Atlantic Niña rece, aerul tinde să coboare deasupra Atlanticului, ceea ce duce la o reducere a formării furtunilor și a uraganelor. În schimb, în Pacific, Super El Niño generează o creștere semnificativă a mișcărilor ascendente ale aerului, favorizând formarea furtunilor în regiune.

„Aceste anomalii climatice creează un mediu atmosferic ostil pentru formarea uraganelor în Atlantic, protejând astfel Statele Unite de eventuale landfall-uri devastatoare”, se arată în raportul citat de Severe Weather.

Prognoza pentru sezonul uraganelor din 2026

Potrivit prognozei ECMWF pentru luna august, presiunea atmosferică în regiunile tropicale din Atlantic va fi mai mare decât media, ceea ce va face dificilă formarea uraganelor.

De asemenea, prognoza arată precipitații sub nivelul normal în întreaga regiune, inclusiv în Caraibe și Golful Mexic, indicând o activitate tropicală redusă. Această tendință este susținută de perspectivele pe termen lung, care confirmă dezvoltarea unui „scut atmosferic” datorită interacțiunii dintre Super El Niño și Atlantic Niña.

Sincronizarea dintre cele două fenomene a creat un scut împotriva uraganelor

Conform unui raport actualizat de Universitatea de Stat din Colorado, riscul de impact al uraganelor asupra coastelor Statelor Unite și Canadei de Sud-Est în 2026 este sub media istorică.

„Harta anomaliilor arată clar influența El Niño asupra sezonului de uragane: fiecare județ de coastă, de la Brownsville, Texas, până la Newfoundland, se confruntă cu o amenințare redusă de uragane în acest sezon”, subliniază specialiștii.

Totuși, trebuie remarcat că un risc redus nu elimină complet posibilitatea unor furtuni severe. Un exemplu notabil este uraganul de categoria 5 Andrew, care a lovit în 1992 în ciuda unui sezon general liniștit, influențat tot de un El Niño.

Sezonul uraganelor din 2026 poate oferi indicii pentru prognoza meteorologică din iarna 2026-2027

Un sezon de uragane mai liniștit poate oferi indicii despre tiparele meteorologice pentru iarna următoare. Potrivit Severe Weather, condițiile atmosferice care favorizează formarea Atlantic Niña și Super El Niño pot influența și vremea din iarna 2026/2027.

Un sezon slab al uraganelor este asociat cu un indice scăzut de energie ciclonală acumulată (ACE). Prognoza actuală a CSU indică un ACE semnificativ sub media ultimilor ani, ceea ce sugerează un sezon de uragane mai puțin activ.

Datele istorice arată o legătură între iernile reci din Statele Unite și sezoanele slabe ale uraganelor. Acest tipar este adesea asociat cu o presiune atmosferică scăzută în SUA și Atlanticul de Nord, alături de o presiune ridicată în Canada și Europa.

În plus, un sezon slab al uraganelor poate coincide cu un Vortex Polar slăbit, ceea ce ar putea duce la ierni mai severe în emisfera nordică. Sezonul uraganelor din 2026, deși mai liniștit decât de obicei, ne poate oferi indicii importante despre ce ne așteaptă în iarna următoare.

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