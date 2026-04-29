Vinieta de o zi e valabilă 24 de ore din momentul activării

Vești bune pentru șoferii care călătoresc spre Grecia sau Turcia.

Bulgaria a introdus oficial vinieta de o zi pentru autoturisme, oferind o nouă variantă pentru cei care folosesc pentru scurt timp rețeaua rutieră a statului vecin. Măsura este considerată utilă mai ales pentru turiștii aflați în tranzit, în condițiile în care Bulgaria reprezintă una dintre principalele rute spre destinațiile de vacanță din Grecia și Turcia.

Noua taxă de drum este valabilă exact 24 de ore din momentul activării. De exemplu, dacă este activată pe 20 iunie, la ora 10.00, valabilitatea expiră pe 21 iunie, la ora 9.59.

Prețul unei viniete de o zi este de 4,09 euro și, la fel ca în cazul celorlalte tipuri de viniete, aceasta poate fi cumpărată în avans, iar data de începere a valabilității poate fi stabilită cu până la 30 de zile înainte.

Vinieta este destinată, printre altele, autoturismelor de până la 3,5 tone, vehiculelor cu remorcă sau rulotă, precum și autorulotelor din categoria M1, indiferent de masa tehnic admisă.

O vinietă separată pentru remorcă sau rulotă este necesară doar dacă masa totală a ansamblului depășește 3,5 tone.

Prețul vinietelor în Bulgaria în 2026

Tarifele pentru 2026 rămân neschimbate față de anul precedent:

vinietă anuală (12 luni): 49,6 euro

vinietă trimestrială: 27,61 de euro

vinietă lunară: 15,34 de euro

vinietă săptămânală (7 zile): 7,67 de euro

vinietă de weekend: 5,11 euro

vinietă de o zi (24 h): 4,09 euro

Unde se cumpără vinieta pentru Bulgaria

Vinietele pot fi cumpărate online, prin portalul oficial al administrației de taxe rutiere din Bulgaria, prin aplicația mobilă oficială sau la punctele fizice de vânzare ale Agenției pentru Infrastructură Rutieră. De asemenea, taxa de drum poate fi achitată la ghișee, la terminale self-service cu cardul sau prin rețeaua de parteneri autorizați.

Șoferii care nu au cumpărat vinieta înainte de plecare o pot achiziționa și în apropierea frontierei sau imediat după intrarea în Bulgaria, la punctele deschise nonstop.

Amenda pentru lipsa vinietei în Bulgaria în 2026

Pentru un autoturism care circulă fără vinietă valabilă, amenda este de 153,39 de euro.

Există și o taxă compensatorie, în valoare de 35,79 de euro, care poate fi plătită în anumite condiții. Aceasta poate fi achitată cu cardul în timpul controalelor rutiere, pentru că patrulele mobile au terminale POS sau la punctele de frontieră, inclusiv cu numerar.

Vehiculul poate părăsi țara doar după achitarea sumei datorate.

Cum poate fi contestată o amendă primită în Bulgaria

Pentru a contesta o amendă primită în Bulgaria, șoferii trebuie să urmeze acești pași:

Depunerea plângerii în instanță: Contestarea unei amenzi contravenționale se face prin depunerea unei plângeri la judecătoria în a cărei circumscripție a fost săvârșită contravenția sau la judecătoria din zona de domiciliu sau sediu al contravenientului. Termenul este de 15 zile de la data primirii procesului-verbal de amendare. După acest termen, procesul-verbal devine titlu executoriu și amenda trebuie plătită obligatoriu. Plata amenzilor pentru a evita probleme ulterioare: Plata amenzii poate fi realizată direct la fața locului în Bulgaria (de obicei cu card bancar), online, prin transfer bancar în conturile indicate în procesul-verbal, sau la sediul secției de poliție bulgare. Neplata poate duce la creșterea valorii amenzii, măsuri suplimentare de executare silită și restricții la trecerea frontierei. Rezolvarea prin contencios administrativ: Ambasada României nu poate interveni într-o procedură de contestare a amenzii în Bulgaria. Singura cale legală este contestarea deciziei prin proceduri de contencios administrativ în instanțele bulgare, conform legislației statului. Termene și prescripții: Amenzile din Bulgaria sunt, în general, imprescriptibile, adică nu se anulează în timp prin neplată, iar autoritățile pot pune în aplicare sancțiuni chiar și după mai mulți ani, dacă amenda nu a fost plătită.

Dacă amenda nu este plătită și contestată în termen, șoferul riscă indisponibilizarea vehiculului (ridicarea numerelor sau certificatului de înmatriculare), dificultăți la trecerile ulterioare ale frontierei bulgare sau proceduri de executare silită.