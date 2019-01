Violată într-un vagon dezafectat. Mărturia cutremurătoare a femeii din Iași

Budeanu este acuzat că mai întâi a bătut bine victima pe care apoi a obligat-o să întrețină cu el relații sexuale într-un vagon dezafectat. Femeia se afla într-o situație disperată, pentru că nu mai avea unde să locuiască de câteva zile și trăia în zona gării ieșene.

Conform unor surse judiciare, prima instanţă a stabilit doar controlul judiciar deoarece a considerat că sunt dubii cu privire la acuzaţiile aduse de femeie, în sensul că exista posibilitatea unui act sexual consimţit sau a unei împăcări, relatează „Ziarul de Iaşi„.

Victima a povestit coșmarul prin care a trecut, dar și umilințele la care a fost supusă după ce a fost violată.

„După ce m-a batjocorit, a luat sticla cu vin şi a coborât din tren. Eu ţipam, m-a auzit un manevrant, care a venit şi m-a găsit. M-a întrebat dacă nu îmi e ruşine, că sunt femeie bătrână şi fac aşa ceva. Când eu am început să plâng, m-a lăsat acolo. M-am îmbrăcat şi am coborât din tren. Am căutat pe cineva să sune la Salvare să mă ia. M-am dus la o doamnă şi la un domn şi n-au vrut să sune. Au zis că nu se bagă în treburi din astea. Apoi m-am dus într-un magazin şi am rugat-o pe vânzătoare să anunţe Salvarea. I-am spus că am fost violată şi dacă mă găseşte mă omoară”, a povestit femeia.

