Sâmbătă, 13 noiembrie, s-a aflat că Viorel Lis și Oana sunt infectați cu COVID-19. El a fost primul internat în spital, iar apoi și soția a acuzat stări de rău și a fost internată în aceeași unitate medicală. Ieri, cei doi soți au ajuns acasă, în apartamentul din București în care locuiesc de ani de zile. De acolo, Oana Lis a intrat în direct în emisiunea lui Cătălin Măruță de la Pro TV, unde a povestit prin ce au trecut.

„Suntem acasă, e incredibil! Sincer, în momentul acesta, Viorel Lis nu poate să apară pentru că doarme. Vreau să îl las să se recupereze, dar este o minune Dumnezeiască că am trecut peste pragul critic și am ajuns acasă.

Viorel are 78 de ani acum, boala începuse să-i mănânce din plămâni, așa cum zice Viorel. A avut pneumonie interstițială, medie am avut amândoi. Acum lumea mă întreabă pe mine ce tratament am luat. Dar nu există un tratament minune, tratamentul meu și al lui Viorel a fost diferit. Vreau să le mulțumesc medicilor de la Matei Balș.”, a spus vedeta în direct la Pro TV.

„Măruță, a fost o experiență extraordinar de grea pentru mine, îmi dau și lacrimile, îmi făceam griji pentru mine, dar când iubești pe cineva își faci griji și pentru celălalt. Fiecare zi a fost diferită, simptomele au fost diferite de la fiecare zi, Viorel deja își aranjase locul de veci pentru că nu știa dacă va trece peste perioada asta, dar uite Dumnezeu ne-a ajutat și poate că și rugăciunile oamenilor care mi-au scris.”, a mai povestit Oana Lis.

„Ne-a salvat faptul că suntem vaccinați”

Oana Lis spune că ea și Viorel Lis au avut simptome diferite ale bolii. Medicii au știut că tratament să le administreze și amândoi acum și-au revenit. Ea are voie să iasă din casă, ultimul test a fost negativ. „Ne-a salvat faptul că suntem vaccinați, din păcate am întârziat și nu făcusem doza trei, trecuseră șapte luni și ne-a prins pe picior greșit. Și eu de la început am vrut să merg la spital. Eu am încredere în medici, eu nu puteam să am grijă de Viorel la ce boli are el, îmi era și mie rău.

Măruță, am avut niște simptome. Am leșinat pe stradă, când eram la volan, am tras mașina pe dreapta, am vomitat, nu mai aveam voce, dar îți închipui cum era Viorel. Eu am stat nouă zile în spital, Viorel a stat 10. Nu a fost loc și pentru mine de la început.”, a povestit Oana Lis.

„Eu pot să ies joi din casă, eu sunt negativă după ultimul test făcut la spital. Viorel este bine, încă este în recuperare, ia un tratament, medicii nu ne dădeam drumul dacă era grav. Nu mai este pe oxigen. El a fost la salon, dar pe mască de oxigen. El avea afectare pulmonară. (…)

Au fost simptome foarte ciudate.”, a mai dezvăluit ea.

