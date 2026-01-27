Nouă angajați, nouă mașini: „Mi-au fost alături la bine și la greu”

Viorel Nichiteanu, primarul comunei Rădăuți-Prut, și-a vândut firma către un partener din Germania. Înainte însă de a preda activitatea noului proprietar, primarul a decis să își răsplătească angajații într-un mod rar întâlnit în mediul de afaceri local.

Cei nouă angajați ai firmei au primit fiecare câte o mașină, iar modelele au fost alese chiar de ei. BMW, Volkswagen, Mercedes și Suzuki, fiecare angajat și-a ales modelul și motorizarea în funcție de nevoile personale. Unul dintre ei a primit, pe lângă autoturism, și un ATV 6×6, util pentru munca agricolă.

„Îl folosesc la muncile câmpului. Mai aveam un ATV acasă, dar acum mi-a făcut patronul cadou. Prima dată am râs, am crezut că e o glumă”, a povestit unul dintre beneficiari pentru Gazeta de Botoșani.

Un alt muncitor a spus pentru aceeași sursă că nu și-ar fi imaginat vreodată un astfel de gest: „Mașină nouă, nouță. N-am visat niciodată. Mi-am ales una automată, cu toate opțiunile”.

„Prima dată au crezut că e o glumă”

Primarul a mărturisi pentru Gazeta de Botoșani că, la început, oamenii nu au luat gestul în serios. Abia după ce le-a arătat cataloagele și ofertele și le-a spus să își aleagă singuri mașinile, au înțeles că intenția este reală.

„Am ținut cont și de costurile de întreținere. Mașina o cumpăr eu, dar după aceea ei trebuie să o întrețină. Am căutat motoare bune, puternice, dar cu cheltuieli cât mai mici”, a precizat edilul.

Compania primarului a fost cunoscută în nordul județului Botoșani pentru activitatea în agricultură, gestionând sute de hectare de teren și având rezultate constante de-a lungul anilor. Decizia de vânzare a venit după aproape trei decenii de activitate, la care s-a gândit mult timp.

„Am stat și m-am gândit mult cum aș putea să-i răsplătesc pe toți acești oameni care au fost atât de aproape și de dedicați alături de mine în toți acești ani. Mi-au fost alături și la bine și la greu, și când am obținut rezultate frumoase, dar și când am avut tragedii în familie. Măcar atât să fac pentru ei”, a declarat primarul.

El spune că beneficiarii sunt oameni cu care a lucrat zeci de ani în agricultură, mult înainte de a intra în administrația publică.

„Sunt inginer mecanic de profesie, lucrez în agricultură din 1980. Angajații mei sunt băieți cu care lucrez din 1980, din 2000, din 2005 și consider că este o răsplată pe măsura a tot ceea ce au făcut”, a explicat Nichiteanu.

Angajații rămân în firmă

După vânzare, angajații își vor continua activitatea în cadrul companiei, sub noua conducere. Gestul primarului nu a fost, așadar, o despărțire, ci o formă de recunoaștere a loialității de-a lungul anilor.

Viorel Nichiteanu a mai spus că, după retragerea din afaceri, intenționează să se implice mai mult în acțiuni sociale. Printre planurile sale se numără sprijinirea bătrânilor și a elevilor din zonă, folosind resurse proprii.

„Vreau să ajut persoane cu dizabilități, persoane vârstnice, oameni fără posibilități. Deja dau mâncare la peste 100 de persoane din Rădăuți, Rediu și Miorcani. Vreau să modernizez și să izolez în jur de 30 de case și să ajut, pe cât pot, acolo unde este nevoie”, a mai spus primarul pentru Gazeta de Botoșani.

Acum, povestea este privită ca un exemplu rar de respect față de oameni, într-o perioadă în care astfel de gesturi sunt tot mai puțin întâlnite.

