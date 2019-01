Premierul a menționat că există multă dezinformare pe această temă și că va da explicații la Bruxelles, notează Agerpres.

„Am văzut declaraţiile de la Bruxelles, am văzut că se vorbea de amnistie, noi vorbeam despre completurile de 5. Ceea ce întăreşte încă o dată lucrurile pe care le-am afirmat în Parlamentul European: este foarte multă dezinformare şi unii lucrează ca să denatureze lucrurile. Eu am să explic la Bruxelles, nu ştiu dacă vor lua în considerare. Să nu uităm că în plenul Parlamentului European eu am vorbit şi de protocoale şi despre toate aceste lucruri, dar mi-a rămas în minte ce a spus preşedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, că niciodată nu va abdica de la respectarea statului de drept, de la respectarea drepturilor omului şi de la lupta împotriva corupţiei. Pornind de la aceste aspecte, şi preşedintele Comisiei Europene ar trebui să privească cu mai mult realism. Unde sunt drepturile celor care au fost condamnaţi cu completuri de judecată care nu au fost legale? Unde sunt drepturile celor care au fost condamnaţi pe nedrept?”, a afirmat Dăncilă.