„În România tot ceea ce faci trebuie să fie legat de o anumită persoană. Eu cred că trebuie să schimbăm modul de gândire și atunci când modificăm o lege, dăm o OUG, acea OUG nu se referă numai la o persoană. Toate aceste lucruri le dai pentru întreaga Românie și pentru toți românii”, a spus Dăncilă, întrebată dacă OUG pe justiție creează un statut special pentru anumite persoane.

Întrebată de ce nu a fost respectat principiul transparenței, care prevede, printre altele, o dezbatere publică, Viorica Dăncilă a spus: „Ce principiu al transparenței?”.

Ea a explicat că ministrul a avut consultări cu CSM, ceea ce reprezintă transparența. „Eu am înțeles că domnul ministru a avut consultări în CSM, deci eu am înțeles că el a avut consultări pe aceste Ordonanțe, dar nu văd de ce atâtea semne de întrebare pe două Ordonanțe. Eu cred că discutăm foarte mult numai despre justiție, iar în ultima perioadă am văzut că acesta a devenit subiectul principal și este și dorința unora de a discuta numai despre justiție, tocmai pentru a trece în derizoriu alte lucruri pe care le așteaptă românii și România”, a continuat Dăncilă.

Întrebat și el de OUG care modifică legile Justiției, președintele PSD, Liviu Dragnea, susține că OUG-ul era necesară și trebuia dată de către Guvern.

'Eu cred că OUG a respectat principiul transparenței. OUG de asta este OUG ca să se dea repede. Eu cred că este în regulă Ordonanța. Am citit-o și cred că este în regulă. Era necesară și trebuia dată', le-a răspuns Dragnea jurnaliștilor.

Guvernul a adoptat marţi o OUG care modifică legile Justiţiei şi care se referă, printre altele, la delegările în funcţii de conducere de rang înalt din cadrul Ministerului Public.

„Există o modificare destul de importantă referitoare la funcţiile de conducere de rang înalt din cadrul Ministerului Public – că-i procuror general, adjunct, procuror-şef la DNA, DIICOT, şefi de secţii, toţi ceilalţi. (…) Caracterul de noutate e faptul că aceste funcţii privind procurorii, funcţiile de rang înalt, unde procedura se iniţiază de către ministrul Justiţiei (…) aceste funcţii nu pot fi delegate. Ele se ocupă şi trebuie ocupate numai în condiţiile legii, prin procedura pe care o prevede legea. Astăzi, când vorbim, multe funcţii de procurori, de rang înalt, de conducere, sunt ocupate prin delegare, ceea ce nu este normal”, a precizat ministrul.

Procurorul general al României, Augustin Lazăr a precizat, marți seară, că modificările anunțat de Tudorel Toader la legile justiției ar putea duce la un blocaj instituțional și reclamă caracterul neconstituțional al unora dintre aceste prevederi.

El susține că, prin aceste modificări, Ministerul Public poate ajunge „în situația de a nu-și exercita corespunzător atribuțiile constituționale de reprezentare a intereselor generale ale societății, apărare a ordinii de drept, precum și a drepturilor și libertăților cetățenilor'.