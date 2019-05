„Am venit să vorbim despre ce am realizat dar şi cum vrem să arate viitorul României, al copiilor noştri, cu toţi cetăţenii care vor binele acestei ţări. Vin alături de PSD oameni care au înţeles că singura dezvoltare, singurele proiecte sunt cele ale PSD Am construit împreună Guvernul, am pus temelia unei dezvoltări, o temelie solidă, la care am construit noi toţi. Nu putem să îi lăsăm pe alţii să dărâme ce am construit România şi românii nu mai au timp de pierdut. Trebuie să ne construim viitorul, să ne regăsim fiecare dintre noi. Nu vom lăsa pe nimeni să îl distrugă”, a spus Dăncilă, la mitingul PSD de la Galați.

Din discursul premierului nu au lipsit atacurile la adresa lui Klaus Iohannis.

„Am cerut preşedintelui ca la Summit să ceară ridicarea MCV şi intrarea în Schengen. Nu am văzut acest lucru, am văzut doar poze. Care sunt rezultatele summitului, cum suntem reprezentaţi noi, românii, interesele românilor? Nu mai acceptăm ura şi dezbinarea, vrem o România unită, vrem să ne creionăm propriul destin”, a spus premierul.

Dăncilă nu a fost prezentă nici la mitingul de joi de la Iași, dar nici la Sibiu, unde pe lângă summitul informal la care au venit lideri UE, a avut loc și o întâlnire a socialiștilor europeni. În schimb, premierul a efectuat, joi, o vizită în Cluj-Napoca.

